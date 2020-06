James Gray ha radunato un cast stellare per il suo film sequel di Ad Astra, Armageddon Time

Armageddon Time è un film drammatico coming-of-age ambientato nel periodo storico delle elezioni presidenziali del 1980 di Ronald Reagan. Il film di James Gray, che arriva dopo il successo di Ad Astra, sarà interpretato da Cate Blanchett, Robert De Niro, Oscar Isaac, Donald Sutherland e Anne Hathaway e verrà presentato al mercato virtuale di Cannes rappresentato da Wild Bunch (vendite internazionali) e CAA Media Finance (vendite di distribuzione sul mercato interno), dove sarà senza dubbio uno dei titoli più richiesti.

Armageddon Time è “basato sui ricordi d’infanzia di Grey” ed è descritto come “una storia di grande maturità che esplora l’amicizia e la lealtà sullo sfondo di un’America pronta a eleggere Ronald Reagan come presidente.” Gray si sta preparando per girare il progetto il prima possibile, con New York come location. “Ogni film che fai è diverso, ma sto cercando di fare qualcosa che è l’opposto del vasto, solitario e oscuro vuoto del film che ho appena diretto”, ha detto, riferendosi al suo acclamato dramma spaziale interpretato da Brad Pitt , Ad Astra.

“Sono ansioso di fare qualcosa che riguardi molto le persone, le emozioni umane e le interazioni tra le persone, e voglio che sia pieno di calore e tenerezza. In un certo senso, sì, riguarda la mia infanzia, ma un’illustrazione dell’amore familiare davvero a tutti i livelli. Sono convinto che la maggior parte delle persone faccia del suo meglio e che faccia del suo meglio in circostanze difficili e in un certo senso è una cosa meravigliosa e molto commovente per me “.

Gray ha detto a Deadline che vuole che il film sia “politico e storico”. Il regista ha aggiunto: “Quello che è successo a me, molto semplicemente, ho avuto grossi problemi quando avevo circa 11 anni, anche se i ragazzi hanno 12 anni nel film, e la storia parla del mio movimento dall’istruzione pubblica alla scuola privata, e un mondo di privilegi.

Questo film parla di cosa sia significato per me e di quanto sia stato fortunato, e quanto sfortunato sia stato il mio amico e di cosa quel momento abbia significato per me e cosa abbia significato per lui.”

Come dice Gray, la sua ‘famiglia della classe operaia’ ha stretto tutte le connessioni possibili per portarlo in una scuola privata che ha finito per salvargli la vita e “risvegliarlo al vero razzismo e all’antisemitismo”. È questa storia di mobilità sociale che Gray approfondirà in Armageddon Time, oltre al nucleo emotivo della famiglia mentre sperimenta il cambiamento storico dell’America nel 1980.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO