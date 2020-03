Mentre i fan si chiedono cosa accadrà nel sequel di Aquaman, lo sceneggiatore del film convide alcune notizie sull’atteso spin-off del supereroe DC.

Dopo aver guadagnato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale nel 2018, il pubblico è ansioso di scoprire cosa ha in serbo per il futuro il franchise Aquaman. Oltre a un vero e proprio sequel e a una serie animata di prossima uscita, si prevede che una delle possibili sorprese derivate dal film sarà uno spin-off incentrato su The Trench. Anche se al momento il film non ha lasciato trapelare dettagli importanti o una data di uscita, i fan possono avere un breve aggiornamento su come si inserirà nella linea temporale complessiva. David Leslie Johnson-McGoldrick, al lavoro sulla sceneggiatura sia del primo film dell’eroe che di Aquaman 2, è recentemente tornato sul suo profilo Twitter per rivelare che The Trench si svolge “teoricamente” tra i due film principali. Ma, come chiarisce, “alcuni pezzi di questo [sono] ancora in fase di elaborazione”.

Theoretically, it takes place between 1 and 2. But some pieces of this is still being worked out. — David Leslie Johnson-McGoldrick (@bravecarrot) March 21, 2020

The Trench è stato annunciato per la prima volta in sviluppo nel febbraio del 2019, con l’obiettivo di iniettare più orrore nel franchise dei supereroi. “Siamo ancora in una sorta di fase di elaborazione della sceneggiatura e della storia in questo momento”, ha detto il regista di Aquaman James Wan in una precedente intervista. “Non voglio entrare troppo nel merito, ma sicuramente è una di quelle cose in cui voglio davvero immergermi nell’orrore. Sarà più un film horror di mostri che un film di supereroi, ma fa comunque parte del mondo di Aquaman”. “Ci è sempre piaciuta molto l’idea di un film di Trench dopo Aquaman fin dai primi tempi della concept art”, ha aggiunto il produttore Peter Safran in un’intervista del 2019. “Poi, quando il pubblico ha abbracciato e accolto l’idea, abbiamo capito che lì c’era qualcosa di molto speciale e sapevamo cosa doveva essere quel film. E di conseguenza, sospetto che sia uno di quelli che uscirà significativamente prima di Aquaman 2”.