Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald – cosa sappiamo sulla trama?

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald è il secondo film della nuova saga ambientata nel mondo di Harry Potter

In Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald vedremo la seconda avventura di Newt Scamander e compagnia mentre cercano di aiutare il professor Silente (Jude Law), a sconfiggere Grindelwald (Johnny Depp), il mago oscuro che minaccia di sottomettere tutti i babbani al potere dei maghi.

Non sappiamo molto altro sulla trama, se non che sarà ambientata a Parigi e che vedrà presentati alcuni flashback del passato dei personaggi. Ora però, grazie alla descrizione dei personaggi che ha rilasciato la WB possiamo ricavare qualche informazione sia su dove si trovino i personaggi, sia sul loro stato emotivo al momento dell’inizio del nuovo film.

Alcune di queste informazioni su Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald ci dicono che, quando il film inizia Newt ha già pubblicato il suo libro Animali Fantastici e Dove Trovarli e il tomo lo ha reso famoso. Tuttavia, conoscendo il temperamento schivo dell’uomo, il suo essere così popolare non lo affascina affatto, anzi!

Tina (Katherine Waterston), nel frattempo, si è recata a Parigi per svolgere una missione segreta e non autorizzata per tentare di rintracciare Credence, che ora ha imparato a sfruttare il suo potere di obscuriale. Per quanto riguarda sua sorella Queenie (Alison Sudol), lei è impegnata a rompere ogni sorta di regole magiche per cercare di trovare un modo per lei e per Jacob (Dan Fogler) di stare insieme; ha usato la magia per portare Jacob, inconsapevolmente, in Inghilterra, dove le leggi magiche sono più permissive. Tuttavia, lo stratagemma le si ritorce contro minacciando la loro storia d’amore in erba e lasciandola disperata … e vulnerabile.

