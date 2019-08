Amblin di Spielberg produrrà un horror interattivo diretto da Alexandre Aja

Tempo di lettura: 1 minuto

Alexandre Aja dirigerà il film horror interattivo per Amblin di Stephen Spielberg

Dopo Crawl, il film prodotto da Sam Raimi in uscita oggi nelle sale italiane, Alexandre Aja ha già firmato per dirigere un progetto ancora senza nome per Amblin Partners di Stephen Spielberg. Il film, che ruoterà intorno ad una casa infestata, non sarà una pellicola come un’altra ma un prodotto interattivo comprensivo di diverse linee narrative tra cui scegliere, una sorta di avventura in stile horror.

Il film sarà scritto da Jeff Howard (Hill House), Nick Simon (The Girl in the Photographs), e Aja, basato su un’idea di Howard e Mike Flanagan (Doctor Sleep).

Per sviluppare il progetto Amblin Partners si servirà della tecnologia di CtrlMovie che permette ai registi di creare trame ramificate, film con possibilità interattive che permettono al pubblico di influenzare le storyline. Usando un’applicazione sui loro telefoni, gli spettatori potranno votare in sala per decidere cosa faranno i personaggi in certi momenti chiave della trama, e ciò significa che Aja avrà una diversa trama, finale e durata a seconda delle scelte della sala.

Chady Eli Mattar e Scott C. Silver di Kino Industries saranno i produttori mentre Aja sarà produttore esecutivo con il suo partner di lunga data Greg Levasseur (Piranha 3D). Tobias Webber, co-fondatore di Kino Industries e inventore della tecnologia Ctrl Movie, servirà anche come produttore esecutivo con Jeb Brody e John Buderwitz di Amblin a supervisionare il progetto.