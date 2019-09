La star di Aladdin, ospite all’ El Gouna Film Festival, ha lodato l’arte per il suo potere di cambiare la società

Per Mena Massoud, l’attore egizio-canadese salito alla ribalta per il ruolo da protagonista in Aladdin, le produzioni televisive e cinematografiche hanno bisogno di una maggiore diversificazione nello storytelling.

L’attore 28enne, noto anche per le sue interpretazioni in Jack Ryan (Amazon) e Reprisal (Hulu), è stato ospite della cerimonia d’apertura della terza edizione del El Gouna Film Festival in Egitto dove ha dichiarato:

Come artisti abbiamo lo straordinario e raro privilegio di raccontare le storie della nostra gente, della nostra terra, della nostra cultura. Ci stringono, ci separano e ci rimettono insieme. Noi siamo le nostre storie. Quando ero piccolo, in Canada, non ho mai visto persone che mi somigliassero sul grande schermo e questo mi ha fatto sentire come se non appartenessi a questo posto e non ci fosse spazio per la mia storia.

Ha inoltre aggiunto: “Quando rappresentiamo tutte le culture con verità e sensibilità, incoraggiamo una società che supporta tutti. Quando supportiamo artisti che riflettono diverse prospettive, le loro storie non solo ci raccontano come le persone vedono gli altri, ma anche come vedono loro stessi“.

Aladdin ha debuttato nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 22 maggio, mentre in quelle statunitensi dal 24 maggio, anche in 3D e IMAX. Al 4 agosto 2019, il film ha incassato 355,5 milioni di dollari negli Stati Uniti e 692,2 milioni di dollari nel resto del mondo, per un totale di 1,047 miliardi di dollari a fronte di un budget di produzione di 183 milioni di dollari.