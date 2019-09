La produzione inizierà la prossima settimana negli Stati Uniti per il film drammatico A Mouthful Of Air, con Amanda Seyfried, Finn Wittrock Amy Irving, Jennifer Carpenter e Paul Giamatti

Scritto e diretto da Amy Koppelman (I Smile Back) e basato sull’omonimo romanzo di Koppelman, la sceneggiatura di A Mouthful of Air è incentrata sul personaggio ed esamina la relazione tra il processo creativo e la malattia mentale.

Amanda Seyfried reciterà nel ruolo di Julie, una neo mamma e autrice di libri per bambini, che scappa nel luminoso mondo colorato delle sue creazioni per lasciarsi dietro le spalle l’oscurità causata dalla sua depressione post partum.

Finn Wittrock interpreterà Ethan, il marito di Julie. Amy Irving interpreterà la madre di Julie, Jennifer Carpenter interpreterà sua cognata e Paul Giamatti interpreterà il suo dottore.

Il film è prodotto da Mike Harrop, Koppelman, Seyfried, Lee Cohen MD e Celine Rattray e Trudie Styler di Maven Pictures. Jenny Halper ha portato il progetto alla Maven.

Amanda Seyfried ha recentemente recitato al fianco di Milo Ventimiglia nell’adattamento di The Art Of Racing In The Rain di Simon Curtis. L’anno prossimo reciterà al fianco di Kevin Bacon in You Should Have Left di David Koepp. Presterà inoltre la sua voce al film animato della Warner Bros Scoob.