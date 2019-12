Il nuovo film dell’autore esplosivo Michael Bay è finalmente arrivato! 6 Underground non è presente in tutti i cinema ma è in streaming su Netflix

Con il film finalmente disponibile, è stato rivelato il punteggio ufficiale del Tomatometer dal sito di aggregazione critica Rotten Tomatoes e le cose potrebbero andare peggio per Michael Bay e il protagonista di 6 Underground Ryan Reynolds.

Con 29 recensioni contate, il punteggio della critica è al momento fermo al 38%. Per coincidenza, quel numero aumenta effettivamente quando conta i punteggi dei critici principali, saltando dal 38% al 42%. Il punteggio del 38% per Bay lo mette effettivamente al centro della sua filmografia e dei suoi punteggi RT.

6 Underground si trova al di sopra dei sequel dei Transformers (che vanno dal 15% al 35%) e persino di Bad Boys II (23%) e Pearl Harbor (24%). Il nuovo film è anche legato al film d’azione di Bay Armageddon del 1998 e si colloca al di sotto di The Island, Bad Boys, Pain & Gain, 13 Hours, l’originale Transformers e il film più votato di Bay, The Rock del 1996 (66%).

Nessuno degli sforzi registici di Bay è “Certified Fresh” sul sito, ma lo sono tre film che ha prodotto includono Ouija: Origin of Evil, A Quiet Place e Bumblebee dell’anno scorso. Per il protagonista Ryan Reynolds, questo segna il suo film con il punteggio più basso su Rotten Tomatoes dalla pellicola del 2016 Criminal. I cinque film più votati di Reynolds sul sito sono Mississippi Grind (91%), Adventureland (88%), Buried (86%), Deadpool (85%) e Deadpool 2 (84%).

D’altro canto, i suoi cinque più bassi sono R.I.P.D. (13%), National Lampoon’s Van Wilder (18%), Self / less (19%), Fireflies in the Garden (22%) e The Amityville Horror (23%).

Con 6 Underground, Reynolds si riunisce con gli sceneggiatori di Deadpool Paul Wernick e Rhett Reese, recitando con Melanie Laurent, Payman Maadi, Corey Hawkins, Adria Arjona, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy, Lior Raz e Dave Franco.

Il film racconta la storia di un gruppo di persone che decidono di fingere la propria morte per combattere il crimine mondiale come vigilanti. Ecco la sinossi ufficiale di Netflix per il film: