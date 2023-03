Toy Story: i 10 giocattoli del mondo reale che si vedono nella camera di Andy

Giocattoli come Woody e Buzz Lightyear possono anche essere stati creati appositamente per Toy Story, ma la camera da letto di Andy mostra un sacco di articoli, provenienti dal mondo reale, con cui i bambini hanno giocato per generazioni. Per questo motivo, il film originale del 1995, che esplorava un mondo in cui i giocattoli prendevano vita quando i bambini non c’erano, appare nostalgico e al tempo stesso divertente. Nel corso degli anni, con i sequel di Toy Story, la Pixar ha continuato questa tendenza, aggiungendo giocattoli sempre più riconoscibili alla gang di Woody, alcuni dei quali il pubblico adulto potrebbe aver dimenticato da quando erano bambini.

Toy Story presentava una serie di giocattoli come personaggi principali, come Woody, Buzz, Jessie e gli altri. Tuttavia, se il pubblico osserva attentamente, può vedere diversi oggetti familiari sullo sfondo della stanza di Andy in Toy Story. Alcuni di questi giocattoli non erano del tutto dimenticati quando sono apparsi nei film Pixar, ma la loro presenza nelle camerette dei bambini del mondo reale è cresciuta solo di conseguenza. Giochi come Mr. Potato, la lavagna magica e Troll Doll hanno riacquistato popolarità, tutto grazie alla loro presenza tra i giocattoli preferiti di Andy.

I 10 giocattoli di Toy Story, provenienti dal mondo reale, nella camera di Andy

1. Mr. Potato è tra i giocattoli di Toy Story provenienti dal mondo reale

Mr. Potato è stato il protagonista più visibile dei giocattoli di Toy Story provenienti dal mondo reale e un altro che il film ha consolidato nella cultura popolare. L’idea di Mr. Potato è iniziata negli anni ’40, quando George Lerner ha iniziato a realizzare piccole parti del corpo e tratti del viso che le sue sorelle più giovani potevano inserire in vere patate per creare bambole personalizzate. Negli anni ’50 iniziò a vendere questi set fino agli anni ’70, quando i genitori iniziarono a lamentarsi dello spreco di verdure vere. Fu allora che fu rilasciata una versione più vicina a quella vista in Toy Story e da allora non è mai stato tolto dagli scaffali.

2. I Troll Doll

La popolarità dei Troll Dolls è altalenante da quando sono stati inventati in Danimarca da un fornaio di nome Thomas Dam. Il suo progetto iniziale era in legno, ma nel corso degli anni i piccoli troll hanno assunto una personalità tutta loro. Sono diventati molto popolari negli Stati Uniti negli anni ’60, e negli anni ’90 sono tornati a prevalere insieme ai Tamagotchi e ai mobili gonfiabili. Di conseguenza, erano un must che doveva essere incluso in Toy Story. Il film Pixar ha avuto poca influenza sulla loro popolarità e per un certo periodo non sono stati così ricercati, ma i film di Trolls della Dreamworks hanno effettivamente cambiato la situazione.

3. La Magic 8 ball è tra i giocattoli di Toy Story provenienti dal mondo reale

La Magic 8 Ball in Toy Story sembrava essere uno dei pochi giocattoli non senzienti con cui Woody interagiva. La versione reale di questo giocattolo di Toy Story è stata inventata nel 1946 dal figlio di un chiaroveggente professionista, Albert C. Carter, che era rimasto affascinato dal mestiere di sua madre. Ha assunto molte forme diverse nei suoi primi giorni, ma il design a 8 sfere è stato ispirato da una sfera di cristallo. È stato commercializzato sia come giocattolo da ufficio (usato come fermacarte) che come giocattolo per bambini, ma è stato quest’ultimo ad avere davvero successo (e ha ispirato il suo utilizzo da parte di Woody in Toy Story).

4. I Toddle Tots

Little Tikes è uno dei marchi di giocattoli più facilmente riconoscibili di tutti i tempi, con o senza la sua presenza nei film di Toy Story. L’azienda è stata fondata negli anni ’70 da Thomas G. Murdough e originariamente produceva set da gioco all’aperto a grandezza naturale, come i loro famosi scivoli e sabbiere, nonché l’auto Cozy Coupé. Nel corso degli anni hanno iniziato a produrre giocattoli più piccoli, come i Toddle Tots visti nella stanza di Andy in Toy Story. Il set più popolare di queste minuscole persone era il set dei vigili del fuoco, che includeva il camion dei pompieri con la gru funzionante.

5. Linearama (Etch A Sketch) è tra i giocattoli di Toy Story provenienti dal mondo reale

Linearama (Etch A Sketch) è un altro giocattolo che stava per sparire prima che Toy Story portasse i bambini a implorare i loro genitori per averlo. È stato inventato negli anni ’50 da un elettricista francese che originariamente lo chiamò “The Magic Screen”. Nel corso degli anni ha subito diverse riprogettazioni (in cui lo schermo di vetro è stato sostituito dalla plastica per motivi di sicurezza), ma negli anni ’90 è caduto nell’oscurità. Tuttavia, dalla sua breve scena in Toy Story, le cose sono cambiate.

6. Barrel Of Monkeys

The Barrel of Monkeys è stato prodotto per la prima volta negli anni ’60 da Lakeside Toys, ma all’epoca si chiamava diversamente. Il giocattolo includeva un barile di circa una dozzina di scimmie, ciascuna con le braccia piegate in modo da poterle collegare insieme per formare delle catene. Nel corso degli anni, il nuovo Barrel of Monkeys è arrivato con sempre più piccole creature di plastica. Le scimmie di questo gioco si sono dimostrate utili in Toy Story per aiutare i giocattoli a raggiungere (o scendere da) luoghi alti, e la scena di gioco di Andy in Toy Story 3 dimostra tutti i modi in cui il giocattolo può essere usato con un po’ di immaginazione.

7. La Ruota degli animali è tra i giocattoli di Toy Story provenienti dal mondo reale

La Ruota degli animali era un giocattolo educativo disponibile in diversi modelli. Quello visto brevemente in Toy Story era tra i più popolari e presentava un contadino sulla freccia che gira e vari animali da fattoria attorno ai bordi. Questo specifico giocattolo di Toy Story mirava a insegnare ai bambini i suoni di questi animali. Quando la freccia veniva fatta ruotare e si fermava sull’immagine un animale, veniva emesso il verso di quest’ultimo. La Ruota degli animali era popolare prima, durante e dopo l’uscita iniziale di Toy Story, soprattutto perché le opzioni per il giocattolo a tema sono quasi infinite.

8. I soldatini

Piccoli uomini dell’esercito come quelli verdi visti nel primo film di Toy Story divennero popolari negli Stati Uniti intorno alla prima guerra mondiale. Diverse versioni furono realizzate da diverse aziende, tutte di vari materiali. Tuttavia, erano tutti simili in quanto un set tendeva ad avere una varietà di soldati in posizioni diverse e con armi diverse. La produzione di questi giocattoli rallentò drasticamente durante la guerra del Vietnam e da allora in poi, fino a quando gli uomini verdi di plastica apparvero in Toy Story. Successivamente, sono stati prodotti in secchi, come si vede nel film.

9. Il cane Slinky è tra i giocattoli di Toy Story provenienti dal mondo reale

Lo Slinky è uno di quei giocattoli che sembrano non perdere mai popolarità, soprattutto ora che vari giocattoli che si muovono continuamente sono diventati di moda. Fu inventato per caso nel 1943 quando un ingegnere navale americano, Richard T. James, tentò di creare un nuovo tipo di molla. Dopo il successo dello Slinky come giocattolo, negli anni ’50 furono rilasciate nuove versioni come il Cane Slinky. Prima che il fedele compagno di Woody, Slinky, apparisse in Toy Story, il giocattolo aveva perso popolarità. Naturalmente, tutto è cambiato dopo l’uscita del film.

10. Mr. Spell

Speak & Spell, o Mr. Spell come è conosciuto in Toy Story 2, ha usato la sua voce robotica per aiutare Buzz Lightyear e il resto della banda mentre cercavano di capire cosa fosse successo a Woody. Il discorso sintetico era un concetto completamente nuovo quando il giocattolo vero è stato sviluppato negli anni ’70. È stato progettato per aiutare i bambini a scrivere e pronunciare le parole. Tuttavia, alla fine è stato molto divertente fargli dire frasi sciocche e parolacce occasionali. Ciò lo ha reso memorabile per chiunque fosse cresciuto usandone uno e un’aggiunta riconoscibile a Toy Story.