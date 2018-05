Dopo aver sfondato il botteghino negli ultimi due mesi, l’adattamento del videogioco Rampage, con protagonista Dwayne “The Rock” Johnson si sta facendo strada verso l’home video

Warner Bros. Home Entertainment ha annunciato che Rampage – Furia animale uscirà in 4K Ultra-HD Blu-Ray, Blu-Ray, DVD e Blu-Ray 3D a partire dal 17 luglio. Coloro che preferiscono la versione Digital HD o Movies Anywhere potranno vederlo in anticipo, dal 26 giugno.

Rampage è andato bene sul fronte del botteghino, guadagnando finora 413 milioni di dollari in tutto il mondo. Non male per l’adattamento di un videogioco degli anni ’80. Ecco la sinossi del film:

Nel 1993, una nuova e rivoluzionaria tecnologia ha aperto agli scienziati una straada per curare malattie incurabili attraverso l’editing genetico. Nel 2016, a causa del suo potenziale uso improprio, la US Intelligence Community ha designato la modifica genetica come “Arma di distruzione di massa e proliferazione”. Johnson interpreta il primatologo Davis Okoye, un uomo che tiene le persone a distanza ma condivide un legame incrollabile con George, lo straordinariamente intelligente e incredibilmente raro gorilla albino-argento che è stato a suo carico da quando ha salvato il giovane orfano dai bracconieri. Ma un esperimento genetico andato storto muta questa dolce scimmia in una creatura infuriata di dimensioni enormi. A peggiorare le cose, viene presto scoperto che ci sono altri animali similmente alterati. Mentre queste super creature create di recente attraversano il Nord America, distruggendo tutto sul loro cammino, Okoye fa squadra con la scriteriata genetista Kate Caldwell (Naomie Harris) per assicurarsi un antidoto, facendosi strada attraverso un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per fermare una catastrofe globale ma per salvare la terribile creatura che un tempo era stata sua amica.



Per quanto riguarda gli extra che i fan possono aspettarsi dalla versione home video di Rampage, potete vederli qui sotto.

-Not A Game Anymore – Dalla sensazione arcade al film monster epic, esploriamo come il videogioco Midway ha ispirato i registi a creare il disaster movie finale.

-Gag Reel – Errori divertenti e contrattempi catturati durante la produzione.

-Scene cancellate – Scene cancellate che non sono arrivate nel montaggio finale.

-Rampage – Actors in Action: Preparatevi a una corsa sfrenata mentre Dwayne Johnson, Joe Manganiello e il cast si preparano per le acrobazie impegnative e gli esplosivi set del film.

-Trio of Destruction: segui l’innovativo team di design e gli artisti di Weta Digital mentre danno vita ai mostri più grandi e cattivi della battaglia reale del film.

-Attack on Chicago – Il regista Brad Peyton svela le sfide delle riprese on-location a Chicago e trasforma la distruzione digitale in una realtà cinematografica.

-Portare George alla vita – Scopri le meraviglie di cosa significa essere un gorilla, mentre il coordinatore del movimento Terry Notary insegna all’attrice Jason Liles come muoversi, comportarsi e diventare “George”.