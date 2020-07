In Radioactive vediamo Rosamund Pike nei panni della celebre chimica Marie Curie, mentre scopre un nuovo elemento

La fumettista, regista e sceneggiatrice Marjane Satrapi realizza un’opera audace e visionaria che racconta degli straordinari effetti e delle conseguenze che derivano dal lavoro dei Curie, in grado di segnare profondamente il XX secolo. Radioactive arriverà esclusivamente on-demand dal 15 luglio.

Il film è basato sull’omonima graphic novel di Lauren Redniss, incentrata sulla relazione e l’amore che Curie ha avuto con il suo lavoro e con suo marito. Il film vede la partecipazione di Sam Riley nei panni del marito Pierre Curie e Anya Taylor-Joy come loro figlia Irene. Nel cast troviamo anche Aneurin Barnard e Simon Russell Beale.

Dal 1870 all’età moderna, Radioactive è un viaggio attraverso le eterne eredità di Marie Curie (Rosamund Pike): le sue relazioni appassionate, i progressi scientifici e le conseguenze che questi ebbero in lei e nel resto del mondo. L’incontro con il collega scienziato Pierre Curie (Sam Riley), che sposò, cambiò per sempre la storia della scienza grazie alla scoperta della radioattività. La loro genialità sconvolse il mondo e l’assegnazione del Premio Nobel portò la coppia alla ribalta internazionale.

Satrapi, artista franco-iraniana, si è fatta un nome prima attraverso i fumetti e le sue illustrazioni per la letteratura per l’infanzia. La sua graphic novel Persepolis ha vinto il premio Angoulême Coup de Coeur ed è diventata un film, poi presentato al Festival di Cannes nel 2007, con la co-regia e la co-scrittura di Satrapi, ovviamente, e ha vinto il Premio Speciale della Giuria.

