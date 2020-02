Radioactive è diretto da Marjane Satrapi e racconta la storia della famosa chimica Marie Curie

Radioactive è diretto dalla popolare regista Marjane Satrapi, in collaborazione con Rosamund Pike, e racconta la vera storia di Marie Curie. Il film è basato sull’omonima graphic novel di Lauren Redniss, incentrata sulla relazione e l’amore che Curie ha avuto con il suo lavoro e con suo marito. Il film vede la partecipazione di Sam Riley nei panni del marito Pierre Curie e Anya Taylor-Joy come loro figlia Irene. Nel cast troviamo anche Aneurin Barnard e Simon Russell Beale.

Dagli anni 1870 all’era moderna, Radioactive è un viaggio attraverso i lasciti di Marie Curie: le sue relazioni appassionate, scoperte scientifiche e le conseguenze che seguirono per lei e per il mondo. Dopo aver incontrato il collega scienziato Pierre Curie, i due si sposano e cambiano per sempre il volto della scienza scoprendo la radioattività.

Satrapi, artista franco-iraniana, si è fatta un nome prima attraverso i fumetti e le sue illustrazioni per la letteratura per l’infanzia. La sua graphic novel Persepolis ha vinto il premio Angoulême Coup de Coeur ed è diventata un film, poi presentato al Festival di Cannes nel 2007, con la co-regia e la co-scrittura di Satrapi, ovviamente, e ha vinto il Premio Speciale della Giuria.