Rilasciato il trailer ufficiale di Odio l’estate, la nuova commedia con il mitico trio diretta da Massimo Venier

Dopo Tre uomini e una gamba, Così è la vita, Chiedimi se sono felice, Tu la conosci Claudia? e La leggenda di Al, John e Jack, Massimo Venier torna a dirigere Aldo, Giovanni e Giacomo nella loro nuova commedia in uscita nelle sale il prossimo 30 Gennaio, Odio l’estate.

Il film è stato girato per otto settimane tra la Lombardia e la Puglia; nel cast troviamo anche Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase e la partecipazione straordinaria di Massimo Ranieri e Michele Placido. Il soggetto e la sceneggiatura del film, distribuito da Medusa Film, sono stati scritti da Davide Lantieri, Michele Pellegrini, Massimo Venier e Aldo Giovanni e Giacomo.

Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga. Aldo, Giovanni e Giacomo ci raccontano una storia di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata.