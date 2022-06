Laura Pausini – Piacere di conoscerti: trailer e data d’uscita del film Prime Video

La star italiana è per la prima volta davanti alla macchina da presa in un progetto che svelerà al pubblico la sua vera anima.

Il trailer del film Prime Video su una delle artiste italiane più amate e seguite al mondo, Laura Pausini

Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale del film Laura Pausini – Piacere di conoscerti, pellicola sulla cantante, autrice e produttrice italiana Laura Pausini, star globale amata in tutto il mondo. Il progetto è nato da un’idea originale della stessa star, scritto insieme a Ivan Cotroneo (La kryptonite nella borsa, Un bacio) e a Monica Rametta (Un bacio, Il volto di un’altra) e diretto da Ivan Cotroneo. Il film è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e sarà disponibile dal 7 aprile, in esclusiva su Prime Video.

Il film nasce da una semplice, seppur significativa domanda: cosa sarebbe successo se, quella sera del 1993, Laura non avesse vinto il Festival di Sanremo? La star italiana è per la prima volta davanti alla macchina da presa in un progetto che svelerà al pubblico la sua vera anima, attraverso scorci inediti della sua vita privata e professionale, dandole anche la grande opportunità di scoprire aspetti di sé e del suo mondo mai visti e immaginati. Per raccontare la sua storia Laura Pausini torna sui suoi passi, dall’infanzia a tutte le tappe di una straordinaria carriera e alla quotidianità, immaginando per la prima volta quello che sarebbe potuto succedere se non avesse avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita da star mondiale.

Con oltre 70 milioni di album venduti, Laura Pausini è una delle artiste italiane più amate e conosciute al mondo. Reduce dalla recente vittoria ai Golden Globe grazie al suo brano Io sì, scritto per il film La vita davanti a sé e nato dalla collaborazione con Diane Warren, è stata la prima donna nella storia della musica italiana a esser nominata agli Academy Awards, sempre per la stessa canzone, da lei interpretata durante la cerimonia degli Oscar 2021 a Los Angeles e seguita in tutto il mondo. Con questo nuovo progetto l’artista italiana si cimenta per la prima volta in un film.