Greenland: trama, trailer e cast del disaster movie con Gerard Butler

Nel disaster movie Greenland, una catastrofe si abbatte sul mondo e minaccia di distruggere l'umanità: ecco trama, trailer e cast del film!

Distribuito nelle sale cinematografiche italiane nell’ottobre 2020 da Lucky Red e Universal Pictures, Greenland è un disaster movie diretto da Ric Roman Waugh (Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, Snitch – L’infiltrato, Operazione Kandahar) e con protagonista Gerard Butler.

La trama, il trailer e il cast di Greenland

Una catastrofe si abbatte sul mondo e minaccia di distruggere l’umanità: la frammentazione dell’asteroide Clarke al suo passaggio vicino alla Terra. L’impatto degli enormi frammenti di roccia provoca distruzione, destabilizzando interi paesi dal punto di vista politico, sociale ed economico. Come altri uomini, John Garrity cerca di capire come sopravvivere, per scoprire che gli restano solo quattro giorni per portare la famiglia a New York in salvo in un bunker militare segreto che si trova in un luogo piuttosto complicato da raggiungere. Per l’uomo, insieme all’ex moglie Allison e al giovane figlio Nathan, comincia un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo. Intanto il tempo stringe, il mondo è in prenda al caos, e quindi comincia una corsa contro l’avvicinarsi dell’apocalisse globale, per raggiungere la Groenlandia.

Il cast di Greenland vede nel cast anche Morena Baccarin (Homeland, Gotham, Deadpool) nel ruolo di Allison Garrity, Roger Dale Floyd nei panni di Nathan Garrity, Scott Glenn (Come un uragano, Training Day) nel ruolo di Dale, David Denman nel ruolo di Ralph Vento, Hope Davis nei panni di Judy Vento, Andrew Bachelor nel ruolo di Colin, Gary Weeks nei panni di Ed Pruitt, Tracey Bonner in quelli di Peggy Pruitt, Claire Bronson nel ruolo di Debra Jones, Madison Johnson nel ruolo di Ellie Jones mentre Merrin Dungey nei panni del maggiore Breen.