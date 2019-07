Dal 20 al 22 luglio 2019 sarà nelle sale Berni e il Giovane Faraone, che sarà presentato alla 49esima edizione del Giffoni Film Festival: ecco il trailer ufficiale

È stato rilasciato il trailer di Berni e il Giovane Faraone, un film prodotto da Piero Crispino per 3Zero2 e co-prodotto da The Walt Disney Company Italia con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Diretta da Marco Chiarini, la pellicola è stata in parte girata nel Museo Egizio di Torino, tra la Galleria dei Re e il Tempio rupestre di Ellesija, per raccontare una favola tutta italiana tra modernità e antico Egitto.

Protagonista del film è Ram, un ragazzo di tremila anni, discendente della dinastia di faraoni Ramsete catapultato nel mondo contemporaneo. Educato per essere venerato e governare, si ritrova così trattato come un emarginato. Berenice, adolescente nel pieno del disagio della sua età, si trova coinvolta in una misteriosa profezia egizia nel momento in cui, attraverso il suo sangue, risveglia una mummia nel museo Egizio di Torino. I due finiscono per vivere, insieme, un’incredibile avventura.

Nel cast del film troviamo i giovanissimi protagonisti Jacopo Barzaghi ed Emily De Meyer, insieme a Gigio Alberti, Alessandra Faiella, Angelo Pisani, Silvia Giulia Mendola, Pierluigi Madaro, Anastasia Bruno, Chiara Cardea, Rebecca Decò, Lorenzo Dellapasqua, Riccardo Forte, Aysha Sulla e Gaia Zucca.

Berni e il Giovane Faraone sarà al cinema dal 20 al 22 luglio 2019 e sarà presentato alla 49esima edizione del Giffoni Film Festival il 19 luglio. Ecco il trailer ufficiale: