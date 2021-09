Army of Thieves: il trailer ufficiale presenta tutti i membri della squadra

Il trailer ufficiale di Army of Thieves è stato rivelato come parte dell’evento TUDUM di Netflix e mostra il prequel di Army of the Dead di Zack Snyder.

Netflix presenta il trailer ufficiale di Army of Thieves, che offre uno sguardo migliore al prequel di Army of the Dead di Zack Snyder. Dopo l’uscita di Snyder dal DC Extended Universe, Netflix ha fatto una grande mossa per portare il famoso regista tra i suoi ranghi. Army of the Dead è stato il primo film di una nuova serie di zombi sviluppata da Snyder e il servizio di streaming si sta già preparando per l’uscita del secondo film, Army of Thieves. Il film prequel è diretto da Matthias Schweighöfer, che interpreta anche l’esperto scassinatore Ludwig Dieter.

Dopo la popolarità di Army of the Dead e la risposta positiva che ha ricevuto, molti sono pronti per esplorare ulteriormente il mondo infestato da zombi creato da Snyder. Army of Thieves si svolge proprio vicino all’inizio dell’epidemia di zombi esplorata da Army of the Dead, ma questa puntata è in gran parte senza zombi. Il film segue invece Dieter e la sua troupe, che include Nathalie Emmanuel e Ruby O. Fee, mentre tentano di portare a termine una pericolosa rapina.

A solo un mese dal debutto di Army of Thieves su Netflix, è arrivato il trailer ufficiale completo. Il trailer è stato uno degli ultimi elementi di marketing provenienti dall’evento virtuale TUDUM di Netflix. Il nuovo trailer di Army of Thieves offre uno sguardo migliore alla storia che Snyder ha scritto con Shay Hatten e dovrebbe rendere i fan più entusiasti di vedere il film il 29 ottobre 2021.

L’obiettivo principale del trailer ufficiale è presentare la squadra con cui lavora Dieter. Rivela che il piano è quello di rapinare tre diverse casseforti tutte di proprietà del proprietario del casinò Bly Tanaka, che Hiroyuki Sanada ha interpretato in Army of the Dead. L’esperienza di Dieter come scassinatore è ciò che porta Gwendoline (Nathalie Emmanuel) a reclutarlo nella sua squadra di rapine.