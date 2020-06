Archive: trailer del film con Theo James e Stacy Martin

Ecco il trailer di Archive, un film di fantascienza ambientato nel 2038 diretto e scritto da Gavin Rothery

Gavin Rothery debutta alla regia di un lungometraggio con Archive, di cui cura anche la sceneggiatura. Protagonisti del film Theo James, reso famoso da Divergent e noto per alcuni suoi ruoli in serie TV (I fantasmi di Bedlam, Golden Boy) e Stacy Martin (Tutti i soldi del mondo, Vox Lux). Nel cast del film troviamo anche Rhona Mitra, Toby Jones, Peter Ferdinando, Jeremy Wheeler e Hans Peterson.

Ambientata nel 2038, la pellicola vede George Almore, uno scienziato che sta lavorando per creare un’intelligenza artificiale che sia equivalente all’essere umano. Il suo ultimo prototipo è praticamente pronto, ma si avvia la fase più rischiosa, specialmente dal momento in cui lui ha un obiettivo che deve essere raggiunto a tutti i costi… ovvero quello di riunirsi alla sua moglie defunta.

Archive è sulla lista dei film che, invece di uscire nelle sale, saranno rilasciati direttamente in digitale. La data di uscita prevista per il film negli Stati Uniti è fissata per il 10 luglio 2020. Ecco il trailer ufficiale del film scritto e diretto da Gavin Rothery con Theo James e Stacy Martin:

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO