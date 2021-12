Animali Fantastici 3: il magico teaser trailer celebra il franchise di Harry Potter

Svelata la data d’uscita del primo trailer di Animali Fantastici 3

È stato rilasciato un nuovo trailer teaser di Animali Fantastici: I segreti di Silente, l’atteso terzo capitolo della saga spin-off di Harry Potter! Il video informa tutti i fan del mondo dei maghi che il primo trailer ufficiale verrà rilasciato lunedì 13 dicembre 2021. Questo, tuttavia, non è un tradizionale teaser trailer, ma uno speciale video tributo a tutti i fan e agli appassionati di Harry Potter. Sono loro a tenere viva la magia nel mondo! Il video ripercorre l’intera storia della saga targata Warner Bros, dai film di Harry Potter fino al secondo capitolo di Animali Fantastici, mostrando i momenti salienti della serie.

Così Warner Bros. presenta il nuovo teaser: “Che sia su una pagina, un palcoscenico o su uno schermo, fa tutto parte di un mondo magico. Continua l’avventura con il nuovo trailer di Animali fantastici: I segreti di Silente lunedì”.

Dopo il grande successo dei primi due capitoli – il primo, uscito nel 2016, ha incassato oltre 800 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre il secondo, uscito nel 2018, ne ha incassati 650 – Eddie Redmayne è pronto per tornare nei panni del magizoologo Newt Scamander. Grande assente Johnny Depp, sostituito da Mads Mikkelsen. Grindelwald avrà dunque un nuovo volto, i fan riusciranno a chiudere un occhio? Warner Bros. ha deciso di licenziare l’attore dopo alle accuse mosse dalla ex moglie Amber Heard e dopo aver perso la causa per diffamazione contro il The Sun, il tabloid britannico che lo aveva definito un “picchiatore di mogli”.

Ambientata negli anni ’30, la storia porta al coinvolgimento del mondo magico nella Seconda guerra mondiale ed esplorerà le comunità magiche in Bhutan, Germania e Cina, oltre a località precedentemente stabilite tra cui Brasile, Stati Uniti e Regno Unito. Con il potere di Grindelwald (Mads Mikkelsen) in rapida crescita, Albus Silente (Jude Law) affida a Newt Scamander (Eddie Redmayne) e ai suoi amici una missione che porterà a uno scontro con l’esercito di Grindelwald e che porterà Silente a riflettere su quanto tempo rimarrà ai margini dell’imminente guerra.

Animali Fantastici: I segreti di Silente uscirà nelle sale l’8 aprile 2022.