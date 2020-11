Carlo Verdone annuncia l’arrivo su Amazon Prime Video della serie TV Vita di Carlo

Durante la giornata conclusiva del Festival del Cinema Europeo di Lecce Carlo Verdone ha annunciato l’arrivo su Amazon Prime Video della serie TV in 10 episodi intitolata Vita di Carlo. L’attore e regista romano ha detto di aver ultimato la sceneggiatura e che le riprese inizieranno nel mese di marzo.

E mentre attende la sorte del suo ultimo film, Si vive una volta sola, che sarebbe dovuto uscire prima a febbraio, poi a novembre, Verdone si prepara a un’altra uscita, quella del suo ultimo libro autobiografico edito da Bompiani col quale, ha detto “chiuderò lo scrigno dei ricordi”.

In merito alla serie TV Vita di Carlo commissionatagli da Amazon non si conoscono ancora i dettagli ma stando al titolo si suppone che si tratti di uno show atto a ripercorrere la vita e la carriera del grande attore, regista, sceneggiatore e comico italiano, che con film come Bianco, rosso e Verdone, Borotalco, Acqua e sapone, Viaggi di nozze e tanti altri ha fatto la storia della commedia e del cinema italiano.

Sempre durante il festival Verdone non ha fatto a meno di parlare die suoi progetti futuri, dicendo che sta già pensando al suo prossimo film, sperando di poterlo girare senza l’ausilio delle mascherine e quindi, si spera, con la minaccia del COVID-19 ben lontana. Dopotutto proprio la pandemia sta bloccando il suo ultimo film, come abbiamo accennato sopra, che il regista vuole assolutamente fare uscire in sala, anche a costo di attendere ancora.

Si vive una volta sola è stato girato in Puglia, tra Bari, Monopoli, Polignano a Mare, Castro e Otranto, e vede nel cast, oltre allo stesso Verdone, anche Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Max Tortora, Mariana Falace, Sergio Múñiz e Pier Maria Cecchini.

