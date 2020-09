La serie basata su Il problema dei tre corpi di Liu Cixin sarà sviluppata da David Benioff e D.B. Weiss

Netflix ha annunciato che la trilogia di fantascienza – vincitrice del premio letterario Hugo – scritta dall’autore cinese Liu Cixin e intitolata Il problema dei tre corpi avrà un adattamento! La storia si concentra sul primo contatto tra l’umanità e gli alieni. A sviluppare l’adattamento televisivo ci saranno i creatori de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss insieme ad Alexander Woo (The Terror: Infamy, True Blood).

“Nutro grande rispetto e fiducia nei confronti del team creativo che collabora per adattare Il problema dei tre corpi per il pubblico televisivo”, ha dichiarato l’autore Liu Cixin. “Il mio obiettivo è quello di raccontare una storia che trascende il tempo e i confini tra nazioni, culture ed etnie, obbligandoci a considerare il destino dell’umanità come un bene comune. In quanto autore, sono onorato che questa nuova forma di fantascienza raccolga sempre più appassionati in tutto il mondo e non vedo l’ora che questa storia venga proposta ai fan nuovi ed esistenti su Netflix”.

David Benioff e D.B. Weiss hanno aggiunto: “La trilogia di Liu Cixin rappresenta la serie fantascientifica più ambiziosa che abbiamo mai letto: trasporta i lettori dagli anni Sessanta fino alla fine dei tempi, dalla vita sul nostro puntino blu fino ai margini più lontani dell’universo. Non vediamo l’ora di passare i prossimi anni a raccontare questa storia epica al pubblico di tutto il mondo”.

“È un privilegio adattare uno dei più grandi capolavori fantascientifici cinesi. La trilogia Il problema dei tre corpi mette insieme tanti aspetti che amo: personaggi complessi e sfaccettati e interessi esistenziali, il tutto raccontato sotto forma di elegante allegoria profondamente umana. Sono felicissimo di avviare la mia collaborazione con Netflix al fianco di questo abile team creativo”, ha infine detto lo sceneggiatore e produttore esecutivo Alexander Woo.

