In Cursed Katherine Langford interpreta Nimue, una ragazza dotata di un misterioso potere. Ecco cos’ha detto nel corso della nostra intervista

Katherine Langford (Tredici) è la protagonista della nuova serie fantasy targata Netflix, Cursed, disponibile sulla piattaforma streaming da oggi, 17 luglio. Interpreta Nimue, una ragazza dotata di un misterioso potere che parte per un viaggio verso Merlino, con lo scopo di consegnargli un’antica spada. Il mago Merlino nella serie sarà interpretato da Gustaf Skarsgård, il Floki della serie Vikings. La serie – formata da 10 episodi dalla durata di un’ora – è stata creata da Tom Wheeler e Frank Miller.

So che sei fan dei cinecomics, e questa storia in realtà è come se fosse l’origin story di un supereroe. Dato che hai anche lavorato ad Avengers Endgame volevo sapere, considerando tutto questo, come è stato lavorare con Frank Miller?

Frank è un genio e ha creato così tanto, sia nel mondo del fantasy che nel mondo dei fumetti, ed è davvero interessante quando lo incontri, è una persona molto umile e tranquilla, ma il suo cervello ha una creatività incredibile. Il suo livello di narrazione è decisamente superiore e la cosa che è stata veramente bella è che è molto presente sul set, così come Tom. Quando giravamo li vedevi che si mettevano da un lato a chiacchierare di quella scena e di come potevamo girarla. Ed era bellissimo vedere quello scambio di idee, e vedevi proprio il loro essere nerd. Anch’io sono nerd, ma loro sono proprio a un altro livello, e cercavano di portarmi al loro livello. È stato davvero incredibile, e mi sento davvero fortunata ad aver avuto la possibilità di poter lavorare con un genio del genere, e anche Tom. Entrambi lo sono in modo diverso.

Cursed è una serie tratta dal best seller del New York Times ed è una rivisitazione della leggenda arturiana vista con gli occhi di Nimue, una ragazza con un dono misterioso, destinata a diventare la potente e tragica Dama del Lago. Dopo la morte della madre, la giovane parte in missione in cerca di Merlino con l’incarico di consegnare un’antica spada, trovando un improbabile alleato nell’umile mercenario Artù. Durante il suo viaggio Nimue diventerà simbolo di coraggio e ribellione contro i terribili Paladini Rossi e il loro complice Re Uther. La serie è una storia di formazione che affronta temi di attualità, come la distruzione dell’ambiente, il terrorismo religioso, l’assurdità della guerra e il coraggio di affrontare sfide impossibili.

Nel cast di Cursed troviamo anche Devon Terrell (Artù), Gustaf Skarsgård (Merlino), Daniel Sharman (Monaco Piangente), Sebastian Armesto (Re Uther Pendragon), Matt Stokoe (Gawain), Lily Newmark (Pym), Shalom Brune-Franklin (Igraine), Emily Coates (Sorella Iris), Billy Jenkins (Scoiattolo), Bella Dayne (la Lancia Rossa) e Peter Mullan (Padre Carden).

