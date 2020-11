Secondo TVLine, dopo due stagioni, Hulu ha deciso di non proseguire con altre stagioni dell’adattamento di Stephen King Castle Rock

Non è chiaro in questo momento cosa abbia motivato la decisione di Hulu di cancellare Castle Rock, con la possibilità che la pandemia di coronavirus abbia avuto un impatto sul futuro della serie, oltre al fatto che Hulu è ora di proprietà di The Walt Disney Company, mentre le stagioni precedenti sono state sviluppate quando il servizio di streaming era ancora di proprietà della Fox.

Purtroppo, un’altra probabile ragione per la decisione è che, nonostante goda del fatto di essere ambientata nell’iconico mondo di Stephen King, Castle Rock non ha mai riscosso lo stesso entusiasmo degli altri adattamenti di King. Ciò che la distingueva dagli altri adattamenti è che, piuttosto che essere un adattamento diretto di storie specifiche dalla biblioteca dell’autore, era un insieme di elementi esplorati durante tutta la sua carriera, mescolati per creare incubi completamente nuovi.

La seconda stagione della serie, ad esempio, ha visto cosa è successo quando Annie Wilkes (Lizzy Caplan) di Misery è finita nella città di Jerusalem’s Lot, location del romanzo Salem’s Lot, ed ha esplorato una comunità in cui i vampiri si erano infiltrati per provocare il caos.

Questa notizia probabilmente non sorprenderà molti, poiché uno degli ultimi aggiornamenti sul progetto era arrivato lo scorso gennaio, il che non lasciava presagire nulla di buono.

Fortunatamente, la natura antologica di Castle Rock implica che entrambe le stagioni abbiano offerto storie interamente chiuse, quindi il pubblico non rimarrà con narrazioni irrisolte.

