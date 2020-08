Altered Carbon è stata cancellata da Netflix a causa degli elevati costi di produzione

La seconda stagione della serie sci-fi di Netflix, Altered Carbon, è andata in onda sul servizio di streaming a febbraio, mentre la prima stagione è andata in onda nel 2018. Uno speciale anime intitolato Resleeved, ambientato prima degli eventi della Stagione 1, è stato rilasciato nel 2019.

La serie era basata sull’omonimo romanzo di Richard K. Morgan. Ha seguito le avventure del guerriero interstellare Takeshi Kovacs, interpretato da Joel Kinnaman nella prima stagione e da Anthony Mackie nella seconda stagione. Secondo un individuo a conoscenza di fatti, la decisione di annullare lo show è stata presa a causa dell’approccio tradizionale di Netflix, mettere in rapporto i costi di produzione rispetto agli spettatori di una serie.

La scorsa settimana, è stato annunciato che Netflix aveva staccato la spina sia a The Society che a I’m Not Okay With This a causa di problemi di budget relativi all’aumento dei costi per la salute e la sicurezza legati alla pandemia di COVID-19. Entrambi gli spettacoli erano stati rinnovati per la seconda stagione.

Altered Carbon è stata ambientata in un mondo futuristico in cui la mente umana viene digitalizzata e una persona può trasferire la propria coscienza da un corpo all’altro. La seconda stagione della serie ha visto fra i suoi interpreti anche Renée Elise Goldsberry, Lela Loren, Simone Missick, Chris Conner, Dina Shihabi e Torben Liebrecht insieme a Mackie. Will Yun Lee e James Saito come guest star.

Proveniente da Skydance Television, la serie è stata prodotta da Alison Schapker, Laeta Kalogridis, James Middleton, Rose Lam, Bradley J. Fischer, James Vanderbilt, Mike Medavoy e Arnold W. Messer, insieme a David Ellison, Dana Goldberg e Marcy Ross per Skydance.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO