Il ragazzo più felice del mondo, presentato alla 75ª Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, vede Gipi (Gian Alfonso Pacinotti) alla regia del suo secondo lungometraggio. Tra le tante tappe del tour per la promozione del film, l’autore pisano è stato ospite presso il Cinéma Sala Pegasus di Spoleto insieme all’attore Gero Arnone, coprotagonista e cosceneggiatore. Grazie al prezioso aiuto di quest’ultimo siamo riusciti a ritagliarci un po’ di tempo con il fumettista e a farci raccontare qualcosa di più sul suo rapporto con il mondo del cinema e, in particolare, su Il ragazzo più felice del mondo.

Gipi fa da regista e protagonista di un’opera che racconta la ricerca (vera) di 4 amici (veri) per trovare un fan del fumetto che da anni scrive la stessa lettera a tutti i suoi autori preferiti, spacciandosi per un quindicenne e chiedendo sempre un loro autografo. Il ritrovamento di una di queste lettere a 20 anni dalla prima fa scattare nella testa di Gipi l’idea ossessiva di rintracciarlo. Questo è il motore di un viaggio che supera il linguaggio documentaristico e quello della fiction, dando vita a un ibrido brillante, accattivante e originale. Un’opera totalmente autoriale, l’ennesima del fumettista, e una boccata d’aria nel panorama nostrano.

Gipi e l’elaborazione delle sue opere: prima arriva il mezzo, poi la forma

Vista la formazione a tutto tondo di Gipi, capace di relazionarsi nel tempo con diversi format (giornalistico, filmico, musicale e naturalmente fumettistico), gli abbiamo chiesto innanzitutto come fa a decidere quando una storia è più adatta ad un mezzo piuttosto che un altro.

“Non lo decido.” – ha risposto sorridendo – “Di solito quando ho un’idea per una storia mi arriva già con la scelta dello strumento ben chiara in testa. Con il mezzo già ben rappresentato, magari la forma arriva dopo, ma il mezzo c’è già dal principio. Per esempio non ho mai pensato che Il ragazzo più felice del mondo potesse diventare qualcosa che non fosse un film! In realtà penso non mi sia mai successo di avere in mente una via di mezzo, un’idea a metà oppure partire con uno strumento e poi cambiarlo. Le volte che ho avuto dubbi semplicemente la storia non è andata.

È come un sapore in bocca, che mi dice se sarà solo scritta, se sarà a fumetti o al cinema. Poi soprattutto nei fumetti la forma arriva fin dalla prima tavola che faccio, posso fare anche mille studi prima per capire quale sia la forma migliore, ma arriva sempre in quella fase del lavoro. È una cosa molto strana… Poi magari mi posso anche fermare, dire ‘Capiamo meglio questo personaggio oppure questa ambientazione’, ma la tecnica, il tratto, arriva sempre alla prima pagina. Per il cinema, di cui non sono così esperto come nel fumetto, la cosa diventa più complessa e mi pongo come uno studente, mi rapporto in maniera più umile.”

Anche se nel tuo primo film, L’ultimo terrestre, è sembrato te la cavassi molto bene anche dietro la camera.

“Per L’ultimo terrestre la cosa era diversa: era il mio primo film. Sentivo molto la pressione e la responsabilità di dirigere persone molto più esperte di me e dover conquistare la loro stima, la loro fiducia. Dovevo essere deciso, non potevo permettermi di mostrarmi insicuro. Per questo, dopo aver studiato molto ed essermi preparato meglio che potevo, decisi che il film doveva essere classico sia nella forma che nel contenuto: poca camera a mano, più immagini fisse, dialoghi non realistici, a volte surreali o monumentali, volutamente “scritti”. E per quanto voglia bene a quel film, quando lo guardo non riesco a sentirlo pienamente mio.”

E come mai?

“Perché l’idea era principalmente quella di fare bene il lavoro. Chiudere le giornate portando il programma a casa, non sforare con i tempi, ottenere il rispetto della troupe e degli attori ecc.. Tutti fattori che hanno fatto si che io avessi sempre il freno tirato. Mi dicevo continuamente: ‘È il primo film e devi imparare. La macchina del cinema è grande e può schiacciare chiunque, la cosa più importante è fare il lavoro bene.’ L’unica cosa che mi sono concesso è un piano sequenza per una scena e anche in quel caso tutta la troupe mi consigliava di spezzarlo, di girare almeno un primo piano. Però a me piaceva l’idea di ineluttabilità dell’azione, l’idea che il protagonista non potesse far nulla per fermare gli eventi e se si fosse spezzato si sarebbe persa la sensazione. Ecco in quel caso mi sono concesso qualcosa di personale, dandogli un taglio più mio.”

Quindi è per questo che hai aspettato tanto per tornare al cinema? L’ultimo terrestre è addirittura del 2011 se non sbaglio.

“Durante questo tempo in realtà ho fatto altre due cose. Due mediometraggi che s’intitolano Smettere di fumare fumando e WOW.”

Che tra l’altro non si trovano…

“No infatti non si possono trovare, li ho girati per me. Ti spiego, quando uscì L’ultimo terrestre stetti molto male perché non andò bene in sala e io, naturalmente, mi addossai tutta la colpa. Il regista ero io e la colpa era mia, punto. Allora mi dissi che dovevo trovare un’altra forma, un altro modo per raccontare le mie storie attraverso il cinema. Finii così con il fare Smettere di fumare fumando, un lavoro molto più sperimentale… talmente tanto che decisi di mandarlo a Procacci per farglielo vedere e chiedergli un’opinione. E lui, non dicendomi niente, lo mandò direttamente al Torino film festival! Mi ricordo che un giorno ero a casa e mi chiamò Amelio, il direttore di quella edizione del festival, facendomi un sacco di complimenti per il film e io neanche sapevo che l’avessero mandato! Quando chiesi spiegazioni a Domenico (Procacci), mi disse che se lo accettavano bene altrimenti non avrei potuto rimanerci male perché tanto non sapevo niente. Fatto sta che mi ritrovai alla proiezione a vedere questa roba assolutamente artigianale, in più era la prima volta che mi vedevo recitare e mi fece un bruttissimo effetto: vedermi su schermo grosso, sottoposto alla critica di tutti i cinefili… non avevo ancora la struttura per reggerlo. Questo shock, unito al fatto che il film fosse assolutamente artigianale, con l’assenza di liberatorie, ecc… Mi ha fatto prendere la decisione di tenermelo in casa.”

Il riscontro però come fu lì a Torino?

“Mah… sembrava buono. Però tu devi pensare che il film era fatto così: una sera metto una 5D in cucina e una gopro sul comodino accanto al letto al posto delle sigarette, cosicché, svegliatomi la mattina dopo, invece di prendere le sigarette, potessi prendere la macchina da presa e cominciare a filmarmi sin da subito. E mi filmo quasi di continuo, tutto il giorno, senza fumare, finché comincio a impazzire. A fine giornata scarico tutto, faccio le musiche, monto, faccio la voice over e chiudo. La regola era: ogni giorno finisci il lavoro su tutto il materiale della giornata e, una volta finito, non la potrai più modificare. Questo secondo me era l’unico modo per dare l’idea del tempo reale che passavo senza fumare.Il giorno 1 ha un taglio molto buffo, ma il 2 comincia ad essere drammatico, c’erano delle parti di voice over che io avrei tolto se non avessi messo quella regola perché erano veramente troppo cariche. Poi il film prosegue finché non si esaurisce, si scarica, svanisce. Perché al decimo giorno io stavo bene, non avevo più nulla da dire.

Comunque mi piacque molto l’idea, ma soprattutto la forma che avevo trovato, ottima per restituire a chi guarda tutto il percorso, senza omissioni: la voce che cambia, la tosse, i mal di testa, i deliri. Poi, dato che ho una malattia abbastanza seria (una di quelle per cui il dottore ti vieta di fumare… ma tu fumi lo stesso), ad un certo punto il film mi porta a riflettere sul perché avessi questo desiderio di morte, questo senso fortissimo di autodistruzione… E da essere un gioco acquisì una chiave molto più seria, molto più personale. Su La mia vita disegnata racconto un episodio di quando avevo 12 anni: ero con mia sorella di 18 e un uomo si introdusse in casa nostra per violentarla. Ecco, nel film io torno in quella casa… non c’ero più stato da allora. E decisi di andare a filmare la finestra dalla quale entrò lui, scoprendo che i nuovi inquilini avevano messo le sbarre. Ne è uscita una scena in cui sono davanti la finestra, mentre la voice over spiega che è da lì che entrò, commentando ‘Sono stati più furbi di noi.’… Non racconto cosa è successo, ma il film acquisisce uno spessore completamente diverso. Sempre tenendo in tante parti un tono molto scanzonato. Ripeto: fu un esperimento fuori di testa.”

Quindi hai con il cinema lo stesso rapporto diretto che hai con i fumetti?

“Si, si! Esattamente! Questo tipo di lavoro è esattamente quello che faccio, o meglio che facevo con i fumetti, perché La terra dei figli è completamente diverso: non ci sono io spiattellato dentro. Quindi è come se al cinema stessi rifacendo lo stesso percorso che ho fatto con il fumetto. Gli stessi passi. Io sono convinto che se dovessi continuare a far cinema arriverò ad un punto in cui non ci sarò più io dentro… E farò roba più distaccata e probabilmente migliore.”

E come e quando è cominciato il tuo rapporto con il cinema?

“Quasi in parallelo con il fumetto. Come racconto in Il ragazzo più felice del mondo, mio padre mi portava a casa delle cineprese Super8, con le quali io mi divertivo a mettere in scena tutto quello che mi passava in testa, da solo o coinvolgendo i miei amici. Mi ricordo che facevo filmati in stop motion con le macchinine e i Big Jim oppure facevo le Candid Camera per strada. Mi inventavo delle cose assurde e mi piaceva tantissimo. All’epoca in realtà volevo entrare in quel mondo, però il fumetto era più accessibile. Mio papà non solo riusciva a portarmi le Super8 solo ogni 2/3 mesi,ma potevo tenerle anche per poco tempo perché dopo un po’ doveva riportarle in negozio dove le rivendeva come nuove. Ma quando me le portava era la gioia per me… Poi man mano mi sono molto appassionato ai fumettisti italiani degli anni 80 come Pazienza, Liberatore, Tamburini, Scozzari e il fumetto finì con l’entrarmi dentro la testa, anche se appena possibile riprendevo a dedicarmi anche al cinema. Pensa che quando si cominciarono a noleggiare le VHS e le telecamere, io appena avevo i soldi ne prendevo una con dei nastri e insieme ai miei amici ricominciavo a mettere in scena le storie che volevo. Ho filmati che vanno dai 18 anni ai 25 per dire.”