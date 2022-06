The Adam Project, disponibile dall’11 marzo 2022 su Netflix, è il nuovo film sci-fi della piattaforma streaming, tra i più attesi di questo mese. Un cast stellare vede Ryan Reynolds e il regista Shaw Levy a collaborare ancora una volta insieme; affiancato, l’attore protagonista, da una serie di nomi noti dell’industria di Hollywood. Inizialmente il ruolo di Reynolds era destinato a Tom Cruise, e le fasi di sviluppo risalgono al 2012, ma quando, secondo Variety, i diritti della sceneggiatura originale vennero acquisiti dalla Paramount Pictures anche la pre-produzione subì dei cambiamenti; come il titolo, che all’epoca era Our Name Is Adam. Tra problemi di sviluppo e produzione, nel 2022 The Adam Project è finalmente disponibile sulla piattaforma streaming più popolare al mondo. Il film ha come tema uno dei più cari all’industria cinematografica attuale, e cioè quello dei viaggi nel tempo: il protagonista, Adam Reed, torna infatti indietro di quasi 30 anni per salvare il futuro e impedire che sua moglie venga uccisa durante un attentato. Sbagliando però di pochi anni le tempistiche, Adam si ritroverà ad allearsi con il se stesso bambino per riuscire in un’impresa dove sarà inevitabilmente costretto ad affrontare il proprio passato. Ecco chi sono gli attori e i personaggi che compongono il cast di The Adam Project.

Ryan Reynolds è Adam Reed

Adam Reed, protagonista di The Adam Project, è un pilota di caccia che vive nel 2050, e che tenta di tornare indietro nel tempo rubando un jet, capace di viaggiare attraverso il tempo, per impedire la morte di sua moglie avvenuta nel 2018. Adam Reed è interpretato da Ryan Reynolds, classe 1976, attore, comico, sceneggiatore, e produttore canadese naturalizzato statunitense. Nato a Vancouver, dopo un periodo all’università, decide di dedicarsi alla carriera d’attore, che aveva già sperimentato al liceo, recitando nella soap opera Hillside, molto popolare tra i giovani negli anni ’90. Ricevendo offerte in film e serie tv, partecipa a X-Files, Sabrina, vita da strega e Oltre i limiti. Raggiungendo una prima popolarità con il film Due ragazzi e una ragazza, recita successivamente in Blade: Trinity, Amityville Horror, X-Men le origini – Wolverine, Ricatto d’amore, Buried – Sepolto, Green Lantern, The Captive – Scomparsa, Deadpool, Deadpool 2, Free Guy – Eroe per gioco, Red Notice e molti altri.

Mark Ruffalo è Louis Reed in The Adam Project

Padre di Adam, fisico quantistico brillante e geniale, è stato lui a trovare il modo di controllare il viaggio nel tempo. A interpretarlo Mark Ruffalo, classe 1967, nato a Kenosca, attore e produttore di origini italiane. Lavorando in un bar per 10 anni per mantenersi e studiare alla Stella Adler Conservatory, la svolta nella sua carriera arriva prima con Conta su di me e This Is Our Youth e, dopo, già nel mondo di Hollywood, con Zodiac. Dopo Zodiac recita in Shutter Island e I ragazzi stanno bene, ed entra nel MCU nel ruolo di Hulk, sostituendo Edward Norton, partecipando poi anche a The Normal Heart, Foxratcher – Una storia americana, Spotlight e Cattive acque. Celebre anche la sua interpretazione nella miniserie Un volto, due destini per il quale ha vinto l’Emmy Award.

Jennifer Garner è Ellie Reed

Ellie Reed, madre di Adam con cui lui, crescendo, avrà un rapporto conflittuale. Ellie Reed ha il volto di Jennifer Garner, classe 1972, nata a Houston, attrice e produttrice diventata celebre con il ruolo di Sydney Bristow nella serie tv Alias, aumentando la propria popolarità partecipando anche a pellicole come Pearl Harbor, Prova a prendermi e Daredevil. Successivamente ha recitato in numerosi e premiati film come Juno, Dallas Buyers Club, e in successi commerciali come Mother’s Day, Wakefield – Nascosto nell’ombra, Tuo, Simon, Peppermint – L’angelo della vendetta e molti altri.

Walter Scobell è Adam Reed da bambino in The Adam Project

Adam Reed a 12 anni, vittima di bullismo e molto legato a suo padre è interpretato da Walter Scobell. Non si hanno molte informazioni sulla biografia o formazione di Scobell. The Adam Project dovrebbe essere la sua prima esperienza cinematografica, a parte alcune durante a scuola, dove è nata la passione per la recitazione. Cresciuto in una famiglia di militari, vive in Colorado; non si sa con esattezza quale sia la sua età, ma dovrebbe avere tra gli 11 e i 15 anni.

Zoe Saldana è Laura

Moglie di Adam Redd, anche lei era una pilota ed è rimasta bloccata nel 2018, dopo essersi salvata da un attentato del quale lei era il principale bersaglio. Laura è interpretata da Zoe Saldana, classe 1978, nata a Passaic, di origini dominicane e portoricane, e oltre che attrice, anche ballerina ed ex modella. Iniziando a studiare recitazione durante il liceo, mantenendosi successivamente lavorando come cassiera da Burger King, l’esordio avviene nel 1999 in una puntata di Law & Order – I due volti della giustizia, recitando successivamente nel film Il ritmo del successo, sul mondo della danza. Dopo alcuni ruoli minori, nel 2004 recita in The Terminal e nel 2009 nel kolossal Avatar, come co-protagonista e scritturata anche per i sequel Avatar 2 e Avatar 3. È inoltre l’iconico volto di Gamora nel MCU.

Katherine Keener è Maya Sorian

Leader politico nel 2050, ha finanziato il progetto sul controllo del tempo quando lavorava con Louis, utilizzando successivamente la sua morte a proprio vantaggio diventando una delle donne più potenti del mondo. Maya Sorian insegue Adam quando scopre che sta viaggiando attraverso il tempo. È interpretata da Catherine Keener, classe 1959, nata a Miami e 2 volte candidata all’Oscar. Attraverso piccole parti in alcuni film indipendenti, alcuni inediti in Italia e distribuiti solo localmente, il primo ruolo di rilievo arriva con Out of Sight, iniziando poi ad ottenere delle parti importanti in Essere John Malkovich, Full Frontal, S1m0ne, Truman Capote – A sangue freddo, Into the Wild – Nelle terre selvagge, Synecdoche, New York, Nel paese delle creature selvagge, Tutto può cambiare, Scappa – Get Out e moltissimi altri.

Alex Mallari Jr. è Christos

Luogotenente fidato di Maya Sorian, è stato per anni un collega di Adam e Laura prima di diventare uno spietato agente della sicurezza molto fedele a Sorian. Nei panni di Christos, Alex Mallari Jr., classe 1988, attore canadese di origini Filippine, 2 volte campione nazionale canadese di Taekwondo Junior, abbandonando però la carriera a 13 anni. Dedicandosi alla recitazione ottiene il suo primo ruolo importante in Dark Matter, dopo aver partecipato come guest star in Cold Blood, True Justice, The Strain ed entrando successivamente nel cast di Shadowhunters, Workin’ Moms e Ginny & Georgia. Oltre a The Adam Project, sul grande schermo si ricordando anche RoboCop e Code 8.

