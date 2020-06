Negli ultimi anni, i film sul terrorismo hanno dato vita a un genere specifico. Spesso si tratta di thriller geopolitici o drammi di spionaggio, mentre Oltre la notte ha un approccio diverso e più intimo.

Il film, presentato a Cannes 2017 e candidato della Germania per l’Oscar come miglior film straniero e vincitore del Golden Globe nella stessa categoria, racconta la storia di una sopravvissuta a un terribile attacco terroristico, che raccoglie i pezzi della sua vita distrutta.

Il regista tedesco Fatih Akin ha dichiarato di aver realizzato il film per portare alla luce qualcosa che le storie sul terrorismo solitamente trascurano.

Non si sa [niente] di quelle persone che sono morte. Sono solo numeri – 30 persone sono morte, 135 persone sono morte – e non si sa [niente] su chi rimane – le madri, i genitori, i bambini. Ma quello che bisogna sapere immediatamente è che l’assassino è stato Abu Jihad-Non-so-che-cosa. Tutto sugli assassini. Io ero più interessato alle vittime.

Quindi, Oltre la notte si concentra su una vittima morale di un attentato terroristico, una madre e moglie che ha perso in un attimo la sua famiglia. Katja sta guidando in un quartiere turco di Amburgo per andare a prendere il marito e il figlio di 6 anni, quando vede delle luci lampeggianti. La strada è isolata e si capisce subito che qualcosa di strano e potenzialmente molto grave è successo. La donna – giunta sul posto – trova infatti i resti dell’ufficio di suo marito, dopo il terribile scoppio di una bomba.

Katja è interpretata da Diane Kruger, che ha vinto il premio per la miglior interpretazione al Festival di Cannes. Prima delle riprese, l’attrice ha trascorso mesi con famiglie che avevano subito quel tipo di perdita. “Famiglie che non hanno potuto dire addio ai loro cari perché non c’era un corpo. Ho anche osservato come le madri affrontano la morte dei loro figli”, ha detto. “Quindi il solo ascoltare quei racconti è qualcosa che non dimenticherò mai.“

La polizia nel film è meno empatica. Il marito di Katja è un tedesco di origini curde e l’ufficiale interrogante presume immediatamente che l’uomo fosse coinvolto con islamisti. Chiede: “Era religioso? Era coinvolto con la mafia?” Oltre la notte ribalta le classiche sceneggiature dei film sul terrorismo: si scopre che il marito di Katja è stato assassinato dai neonazisti.

Oltre la notte: una terribile e poco esplorata storia vera

Oltre la notte è basato sulla vera storia degli omicidi perpetrati dal National Socialist Underground tra il 2001 e il 2009. Si tratta du un gruppo terroristico neonazista tedesco di estrema destra che è stato scoperto nel novembre 2011. La NSU è principalmente associata a Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt e Beate Zschäpe, che vivevano insieme sotto false identità. Sono stati identificati tra 100 e 150 altri associati che hanno sostenuto il trio principale nella loro vita clandestina decennale e fornito loro denaro, false identità e armi.

A differenza di altri gruppi terroristici, la NSU non ha rivendicato la responsabilità delle proprie azioni. L’esistenza del gruppo fu scoperta solo dopo la morte di Böhnhardt e Mundlos e il successivo arresto di Zschäpe.

Finora, i seguenti crimini sono stati attribuiti alla NSU: gli omicidi sotterranei del nazionalsocialismo, una serie di omicidi di nove immigrati di origine turca, greca e curda tra il 9 settembre 2000 e il 6 aprile 2006; l’assassinio di una poliziotta e il tentato omicidio del suo collega; un bombardamento del 1999 a Norimberga, gli attentati di Colonia del 2001 e del 2004; e una serie di 14 rapine in banca. Il procuratore generale tedesco ha definito la NSU un “gruppo estremista di destra il cui scopo era uccidere gli stranieri e i cittadini di origine straniera“.

Patrick Wellinski, critico cinematografico della radio pubblica tedesca, ha ricordato così quegli anni:

“La polizia [stava] indagando su omicidi avvenuti in tutta la Germania“, ha affermato. “Migranti furono uccisi, nove: uno greco e otto turchi furono uccisi. E non avevano nemmeno idea che tutti gli omicidi fossero collegati, che tutti gli omicidi fossero perpetrati da terroristi, da terroristi di destra. E dopo che ciò è stato scoperto, l’intera società era come sotto shock: politici, sapete, cittadini, media. I media hanno avuto un ruolo cruciale … e penso che questo sia uno shock che persiste ancora“.

Il regista Fatih Akin, nato ad Amburgo da una famiglia di immigrati turchi, ha sentito quegli omicidi come molto personali. Ha detto di essersi sentito “molto arrabbiato quando è venuta fuori tutta la verità, quando abbiamo saputo che la polizia [aveva] torto e che i media si erano sbagliati e che la gente aveva torto, avendo accusato le vittime di essere coinvolte in certe attività criminali solo per il contesto in cui vivevano. Questo fatto mi dà ancora più fastidio degli stessi omicidi“.

Ciò che ha disturbato, invece, Diane Kruger, protagonista del film, è il modo in cui i neonazisti sono riemersi in Germania da quando è partita per Hollywood più di due decenni fa. “Ricordo che negli anni ’90, sapete, erano skinhead o … visivamente, erano diversi“, ha detto. “Erano orgogliosi di tagliarsi i capelli in un certo modo e vestirsi in un certo modo. E ora sembrano, sapete, come io e te. Non li riconosci, il che li rende più pericolosi. E io, come tedesca, me ne vergogno di quello che esiste ancora, specialmente nel nostro paese“.

Quando il personaggio della Kruger si lancia in una vendicativa ricerca per scoprire chi ha ucciso la sua famiglia, scopre una rete di razzisti di destra che si estende dalla Germania fino alla Grecia.

Fatih Akin ha affermato che per lui era importante far interpretare il personaggio di Katja ad un’attrice tedesca bionda e con gli occhi azzurri, come volto più appropriato per esprimere la rabbia contro i neonazisti.

Conosco molti tedeschi, miei amici – bianchi che hanno davvero un problema con i nazisti che abbiamo lì, sapete- dicono cose del tipo: ‘Qualcuno dovrebbe prendere una mitragliatrice e farli saltare in aria’. Ho sentito questo dai tedeschi. Quindi c’è questo estremismo da parte dei bianchi, sapete, e ho voluto usarlo, ho voluto usare quell’elemento. Ho pensato che sarebbe stato più complesso e meno cliché.

Oltre la notte è arrivato in un momento in cui i movimenti anti-immigrazione stanno fiorendo in tutto il mondo. Ma la rabbia di Akin per quello che succede in Germania non significa che abbia perso la speranza. “Sono ottimista sul fatto che le cose andranno meglio – sapete, davvero ottimista“, ha affermato. “Ma non so quando.”

“Dove c’è oscurità, c’è anche luce” – ha detto Akin. E questo film è il suo contributo – una storia personale sulla ricerca di una via d’uscita dall’oscurità.

