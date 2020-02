Innanzitutto parliamo del fatto che Minions 2: L’Ascesa di Gru è due cose: un sequel del primo film sui piccoletti gialli e un prequel di Cattivissimo Me.

Ciò detto iniziamo ad analizzare il trailer di Minions 2: L’Ascesa di Gru, che è uscito poche ore fa, come era stato ampiamente annunciato nel teaser mandato in onda durante la notte del Super Bowl. Questa pellicola animata è stata l’unica ad iniziare è la campagna di marketing del Super Bowl con uno spot standard di 30 secondi, che è proprio un teaser di annuncio per il lungo trailer che invece vi proponiamo nuovamente di seguito, in italiano.

Al cinema li abbiamo visti l’ultima volta nel 2017 e la pellicola in questione era Cattivissimo Me 3 ma adesso stanno per tornare tutti i nostri personaggi preferiti, e vedremo come Gru è diventato “Cattivissimo!”

Minions 2: L’Ascesa di Gru – I dettagli tecnici di cast e regia

A dirigere il film animato sono Kyle Balda e Brad Ableson. Nel cast vocale originale ci sono invece Jonathan del Val, Pierra Coffin, Steve Carell, Russell Brand, Kevin Hart, Margot Robbie e Dave Bautista. Ma come inizia questa nuova storia (e anche il trailer? Con un colloquio di… lavoro dai cosiddetti “Malefici Sei“.

Gru, bambino, si presenta ad un colloquio con i cattivi più cattivi del pianeta che sono, appunto, i Malefici Sei… Arriva – o meglio, cade – in sala d’attesa dopo aver girato con le dita un vinile e incontra altri potenziali candidati al lavoro che sono, ovviamente, giganteschi e con facce davvero cattive! Nemmeno lo considerano quando arriva! E non lo considera seriamente nemmeno la commissione giudicante, composta da un sacco di super cattivoni! Dopotutto Gru arriva strillando come un’aquila ed essendone anche piuttosto consapevole!

Minions 2: L’Ascesa di Gru – Cosa accade nel trailer?

Gli viene pertanto intimato con poche smancerie di tornare non appena avrà commesso un atto davvero cattivo perché: “Credi davvero che un ragazzino insignificante possa essere un cattivo?” E lui beh, dice di sì perché lui è “Davvero Cattivissimo ed è meglio non contraddirlo!” Naturalmente tutti si mettono a ridere e lui decide di compiere un gesto eclatante di fronte a tutti i membri della cosiddetta commissione.

Con una sorta di slimer (?) che esce da una pistola, il ragazzino acchiappa un manufatto appeso al muro definito come “La Pietra” e scappa con i suoi fidati piccoli Minions, in bici!

Poi però, essendo troppi sulla bici, cadono giù per le scale e Gru chiede a Otto di riportare la pietra alla tana mentre lui e gli altri distraggono i cattivi. Un gruppo composto, tra gli altri, anche da una suora che lancia armi ninja! Dopo una fuga rocambolesca, Gru e i Minions arrivano alla tana e il ragazzino inizia a fare un discorso pieno di orgoglio per l’impresa appena compiuta: “Questo ragazzino ha rubato qualcosa ai cattivi più cattivi del mondo!” E chiede a Otto la Pietra. Solo che Otto… L’ha scambiata con un sasso che ha gli occhi. E ne è pure orgoglioso! Inizia infatti a raccontare – in modo disastrosamente esilarante – cosa è successo dopo che il gruppo si è separato. Lui va infatti in giro con il manufatto e, ovviamente se lo perde. Quando lo recupera però, finisce davanti a un giardino dove si sta svolgendo una festa di compleanno di bambini. E vede la fantomatica pietra con gli occhietti che si muovono. Naturalmente se ne innamora… E la scambia!

Chissà che incredibili vicissitudini incontrerà Gru per ascendere e diventare il cattivo più cattivo che abbia mai messo piede nell’universo… Non ci resta che attendere l’arrivo di Minions 2: L’Ascesa di Gru in sala, a partire dal 27 agosto 2020. Tutti pronti?