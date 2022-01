Prequel del primo film La Befana vien di notte, campione d’incassi nel 2018, La Befana vien di notte 2 – Le origini racconta le origini di quella strega buona capace di portare il sorriso a tutti i bambini del mondo. Un racconto inedito e poco popolare che dà al film quell’originalità in più, alternando a una pellicola ricca di magia, anche una storia di formazione, di crescita ed evoluzione. Con un cast di grandi nomi italiani e giovani attori esordienti, ma già molto conosciuti nel mondo del web o del teatro, il sequel, uscito al cinema il 30 dicembre 2021, era uno dei film più attesi della stagione natalizia e dell’intero anno, considerato anche il successo del primo. Questa volta con la regia di Paola Randi, il film si rivela più ambizioso e coraggioso, che va indietro nel tempo, quando la befana che oggi tutti conosciamo era solo una bambina sola, bisognosa di capire quale fosse il suo posto e il suo vero ruolo nel mondo. Ecco di seguito il cast completo del film La Befana vien di notte 2 – Le origini.

Monica Bellucci è una strega

Monica Bellucci, attrice e modella italiana classe 1964 è stata per anni una delle sex symbol più celebri a livello internazionale, i suoi film spaziano infatti da titoli come Dracula di Bram Stoker a Malèna, da Matrix Reloaded e Revolutions a Sanguepazzo. Collaborando negli anni con Mel Gibson, Carlo Vanzina, Marco Risi, Giuseppe Tornatore, Antoine Fuqua, Terry Gilliam, Giovanni Veronesi e molti altri, Monica Bellucci è stata madrina al 56º Festival di Cannes, membro dell’Academy alla 90ª edizione degli Oscar e iconico volto di marchi come Dolce & Gabbana, Fendi, Elle e Vogue. La Bellucci esordisce con la miniserie di Dino Risi, Vita coi figli e, lo stesso anno, nel film La riffa, dove interpreta la protagonista e ne 1992 il primo ruolo oltre oceano in, appunto Dracula di Bram Stoker, seguito da Briganti – Amore e libertà, I mitici – Colpo gobbo a Milano, Palla di neve e Ma il cielo è sempre più blu. Era il 1996 e la popolarità di Monica Bellucci come modella fece sempre più spazio alla notorietà come attrice.

Zoe Massenti è Paola in La Befana vien di notte 2

Baby star di Tik Tok, Zoe Massenti debutta al cinema con La Befana vien di notte 2 – Le origini. Classe 2002, ballerina fin dagli 11 anni, è una delle influencer più seguite su Tik Tok, dove ha 3 milioni di follower, quando il social si chiamava ancora Musical.ly e dove pubblicava divertenti video in compagnia della amiche. Nel 2020 ha inoltre scritto un romanzo intitolato Libera come le stelle. Nel film interpreta un’orfana che vive per strada sopravvivendo grazie a piccoli furti.

Fabio De Luigi è il barone De Michelis

Fabio De Luigi, classe 1967, in La Befana vien di notte 2 veste i panni di un perfido e temibile Barone. Attore, comico, doppiatore, imitatore regista e conduttore televisivo, diplomato in pittura e protagonista di spettacoli teatrali, Fabio De Luigi acquisisce popolarità come membro della Gialappa’s Band, ospite di numerosi programmi tv. Nel 2005 è co-protagonista della sit-com Love Bugs e dopo aver condotto il programma Apocalypse Show, arrivano i ruoli da protagonista in film come Ogni volta che te ne vai, Happy Family, Maschi contro femmine e La peggior settimana della mia vita. Tra gli attori e comici più amati nel panorama italiano Fabio De Luigi ha recitato in moltissime pellicole tra cui Ex, Gli amici del bar Margherita, Metti la nonna in freezer, Ti presento Sofia, 10 giorni senza mamma, 10 giorni con Babbo Natale e il film di Pif E noi come stronzi rimanemmo a guardare.

Herbert Ballerina è Marmotta

Herbert Ballerina, nei panni di Marmotta, in La Befana vien di notte 2 è il fedele accompagnatore del Barone. Attore, comico, conduttore radiofonico e produttore italiano, dopo il diploma al DAMS di Bologna, entra a far parte di una produzione dove ricopre ruoli di assistente, attore e autore. Protagonista di trailer ricchi di humor, intermezzi di noti programmi tv, diventa un volto noto di una web tv di Fox Italia esordendo nel 2011 al cinema nel film di Checco Zalone, Che bella giornata. Membro anche del noto programma radio Lo Zoo dei 105, ha recitato anche nei film Italiano medio, Quel bravo ragazzo, L’agenzia dei bugiardi, Appena un minuto e come guest star nella serie tv Tutta colpa di Freud.

Alessandro Haber è il marchese in La Befana vien di notte 2

Alessandro Haber, classe 1947, attore, regista e cantante italiano vincitore di 5 Nastri d’argento, un David di Donatello e un Globo d’oro, inizia la sua lunga carriera all’età di 20 anni nel film La Cina è vicina diretta Marco Bellocchio. Per molte pellicole partecipa vestendo ruoli secondari o di contorno: la prima parte da protagonista assoluto la avrà in Regalo di Natale, diretto da Pupi Avanti, a 20 anni di distanza dal suo esordio. Molto attivo anche in teatro, sul grande schermo ha collaborato con registi come Mario Monicelli, Leonardo Pieraccioni, Bernardo Bertolucci, i fratelli Taviani, Nanni Moretti, Giuseppe Tornatore, Gabriele Salvatores e Pupi Avati.

Corrado Guzzanti è Papa Benedetto XIV

Corrado Guzzanti, classe 1965, è uno dei comici, imitatori e attori più amati nel panorama italiano. Anche regista, sceneggiatore e cantante è maggiormente conosciuto per le imitazioni di esponenti del mondo dello spettacolo, della politica e del giornalismo; ha infatti dato vita a noti personaggi come Quelo, l’adolescente romano Lorenzo, la conduttrice Vulvia, il poeta Brunello Robertetti e moltissimi altri. Comico di punta dello show Avanzi ha poi partecipato, prodotto e realizzato numerosi programmi tv satirici insieme a Senera Dandini, tra cui anche Tunnel e L’ottavo nano. Considerato un genio della comicità, al cinema si ricordano i film Fascisti su Marte, di cui è anche regista, La passione, Ogni maledetto Natale, e, sul piccolo schermo, Boris, I delitti del Barlume, La concessione del telefono – C’era una volta Vigata e Speravo de morì prima.

Mario Luciani è Chicco in La Befana vien di notte 2

Attore bambino, non si sa esattamente quanti anni abbia, attualmente frequenta numerosi laboratori e corsi di recitazione, passione che ha iniziato a coltivare dal 2015. Interprete di alcune rappresentazioni teatrali, ha partecipato nel ruolo del protagonista alla serie tv I cavalieri di Castelcorvo e, La Befana vien di notte 2 – Le origini segna il suo debutto sul grande schermo.

