Il mondo dietro di te: le differenze più grandi fra il libro e il film Netflix

Disponibile su Netflix dallo scorso 8 dicembre, il thriller apocalittico Il mondo dietro di te è già diventato uno dei titoli più visti sulla piattaforma. Scritto e diretto da Sam Esmail, conosciuto per i film Comet (2014), Mockingbird – In diretta dall’inferno (2014) e per la serie tv Mr. Robot, e con protagonisti Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la Herrold e Kevin Bacon, il film è tratto dall’omonimo romanzo del 2020 di Rumaan Alam. Scopriamo tutte le differenze tra libro e film!

Le differenze fra il libro Il mondo dietro di te e l’adattamento cinematografico targato Netflix

In una delle prime scene de Il mondo dietro di te, la famiglia di Clay e Amanda stanno trascorrendo del tempo sulla spiaggia quando una grande petroliera, chiamata White Lion, si arena sulla terraferma. Bene, nel romanzo la gita sulla spiaggia della famiglia di Clay e Amanda scorre senza nessun intoppo. I guai arrivano successivamente.

Ruth, il personaggio interpretato da Myha’la Herrold, è la figlia di G. H. Scott e Maya, una mercante d’arte attualmente in viaggio di lavoro in Marocco che si teme che sia morta per tutto il film. Nel romanzo di Rumaan Alam, Ruth è la moglie di G.H. La coppia ha una figlia, Maya, un’insegnante che vive con la moglie e ha due figli. Ruth trascorre gran parte del libro preoccupandosi di sua figlia e della sua famiglia e di cosa sta succedendo loro.

L’adattamento cinematografico di Il mondo dietro di te vede i personaggi affrontare molto più da vicino la crescente emergenza nazionale. In una scena, G.H. nota sulla spiaggia un aereo diviso in due e diverse persone morte. Subito dopo assiste nello stesso punto allo schianto di un altro aereo sulla spiaggia, che riesce a schivare per un pelo.

Nel film, Amanda e Clay tentano di lasciare la casa delle vacanze per stare con la sorella di Amanda, che si trova nel New Jersey. Quando raggiungono l’autostrada, rimangono bloccati a causa di un mucchio di Tesla schiantate. Le auto a guida autonoma si sono allontanate dalla concessionaria, probabilmente a causa di problemi con i loro sistemi di navigazione. La famiglia riesce a malapena a scappare dall’essere investita da altre auto prima di tornare a casa. Nel romanzo, mentre Clay si avventura in città per scoprire cosa sta succedendo, entrambe le famiglie rimangono per lo più a casa. Non tentano di andarsene completamente finché Archie non si ammala.

Verso la fine dell’adattamento cinematografico di Il mondo dietro di te, G.H. e Clay escono di casa per trovare un ospedale per Archie, che ha improvvisamente iniziato a vomitare e a perdere i denti. G.H. suggerisce di andare a trovare il suo appaltatore Danny per chiedere aiuto. Anche se la scena si svolge più o meno simile al libro, il dialogo tra i tre è molto più intenso. Inoltre, c’è anche una sequenza inedita che vede come protagoniste Ruth e Amanda. Mentre le due cercano Rose nel bosco, si mettono a parlare a cuore aperto delle loro paure in un capannone abbandonato. Dopo si ritrovano circondate da un branco di cervi. Sebbene siano state in disaccordo per tutto il film, a quel punto si alleano per spaventare il branco.

Un nuovo filo conduttore nel film ruota attorno a Rose, che sta guardando Friends sul suo tablet durante le vacanze. Quando la connessione Internet si interrompe prima di finire l’episodio finale, è sconvolta. In una conversazione successiva con Archie, Rose rivela che la serie è molto importante per lei perché i personaggi la rendono felice e le danno un senso di speranza. Dopo che viene rivelato che New York City, e successivamente altre grandi città, sono sotto attacco, Rose scappa e trova rifugio in una vicina casa abbandonata. Trova un bunker antiatomico nel seminterrato, rifornito di cibo, provviste e una vasta collezione di DVD, inclusa l’ultima stagione di Friends. Inizia a guardare l’episodio finale proprio mentre il film finisce.

