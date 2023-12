Il mondo dietro di te: guida al cast e ai personaggi del thriller apocalittico Netflix

Il mondo dietro di te è la nuova pellicola Netflix con protagonista Julia Roberts: un thriller mozzafiato in cui la tecnologia si rivolta contro il mondo umano in un inesorabile blackout generale. Tratto dall’omonimo romanzo di Rumaan Alam (anche produttore esecutivo), un bestseller pubblicato nel 2020, il film è diretto da Sam Esmail. Produttori esecutivi sono Barack e Michelle Obama, Tonia Davis, Daniel M. Stillman e Nick Krishnamurtghy. Il titolo è disponibile in streaming a partire dall’8 dicembre 2023.

La pellicola, terrificante ma anche edificante nei suoi messaggi molteplici e non troppo subliminali, parla di un mondo tecnologico incontrollabile, in ribellione, portando al centro della narrazione due famiglie che lottano per la proprio sopravvivenza. Vediamo chi sono i protagonisti di questa adrenalinica pellicola, e gli attori che danno loro il volto!

Il mondo dietro di te: personaggi e cast della pellicola di Sam Esmail

Il mondo dietro di te ha come protagonisti i membri di due famiglie proiettati in un contesto apocalittico, indecifrabile e terrificante. Vediamo chi sono i protagonisti della pellicola e chi sono i talentuosi attori che danno loro corpo e voce.

Julia Roberts è Amanda ne Il mondo dietro di te

Amanda Sanford è una direttrice pubblicitaria di New York, una che potrebbe essere definita come una workaholic: la sua necessità più forte è proprio quella di allontanarsi dalla sua vita frenetica, dai clienti e da tutti coloro che hanno sempre qualcosa da chiederle. Testarda e a volte snob, può sembrare la tipica donna in carriera privilegiata, ma il suo spirito combattivo e protettivo nei confronti della famiglia è un tratto essenziale della sua persona che viene fuori durante lo sviluppo del film.

Amanda è in cerca di pace a Long Island con il marito e i due figli quando la serenità della vacanza è rovinata da un blackout totale e il ritorno in casa dei due proprietari, anche loro in cerca di rifugio e aiuto.

Ethan Hawke è Clay

Clay Sanford è il marito della testarda Amanda, professore di media studies e membro della coppia più rilassato rispetto alla dura moglie. La sua rilassatezza risulta problematica, però, nel momento in cui la corrente salta e il blackout comincia a sortire i suoi effetti sulla famiglia e i proprietari della casa affittata dalla famiglia Sanford ritornano in cerca di salvezza e risposte. Non è il patriarca della famiglia che ci si aspetta, ma il suo personaggio è estremamente interessante e sfaccettato.

Myha’la Herroldh è Ruth

Ruth è la sfacciata e audace figlia venticinquenne di G.H. La sua spavalderia appare spesso inopportuna in una situazione così pericolosa, misteriosa, terrificante, ma sono i momenti di solitudine e silenzio che permettono di conoscere davvero il panico di questa giovane donna così apparentemente sicura di se stessa e di ciò che la circonda.

Mahershala Ali è G.H.

G.H. è un istintivo consulente finanziario, proprietario della casa vacanze fittata per un rilassante soggiorno in famiglia dai Sandford. La sua natura estremamente intutitiva lo porta a chiedersi cosa ci sia davvvero dietro i blackout che si manifestano con insistenza a New York: con la sua figlia venticinquenne Ruth, si recherà presso la casa di Long Island per cercare riparo e conoscere l’origine della misteriosa fenomenologia. Non ha fatto, però, i conti con Amanda: la donna vuole che i due – l’uomo e sua figlia – vadano via quanto prima. Ma è solo l’inizio dell’incubo.

Kevin Bacon è Danny

Il veterano Kevin Bacon appare nel ruolo di Danny ne Il mondo dietro di te: un residente di Long Island da lungo tempo, il suo fare leggermente cospiratore lo rende decisamente minaccioso, ma invece di risultare stereotipato è un interessante e complessa figura. All’interno del quadro generale, si colloca come il più preparato ad affrontare la rivolta della tecnologia in atto.

Infine, appaiono sullo schermo della pellicola Netflix anche i giovanissimi Farrah Mackenzie e Charlie Evans nei panni dei figli di Clay e Amanda, Archie – ossessionato dai videogiochi e schiavo della tecnologia – e la piccola Rose, nel bel mezzo di una sessione di binge-watching della serie Friends quando arriva il blackout.