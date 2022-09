Elisabetta II, scomparsa a 96 anni l’8 settembre 2022, ha fatto la storia dell’Inghilterra e del mondo, regnando per 70 anni sul trono britannico, precisamente dal 6 febbraio 1952 dopo la morte del padre Giorgio VI. Durante questo lungo periodo di attività, la sovrana ha avuto la possibilità di attraversare e toccare con mano diverse epoche, dall’immediato post seconda guerra mondiale alla Guerra fredda, dai tumulti di fine anni ’60 alla globalizzazione.

Elisabetta II è stata quindi una figura fondamentale per il nostro mondo, un baluardo e pietra miliare del Novecento che purtroppo non c’è più. Nei lunghi anni trascorsi con la corona, la Regina è stata portata al cinema e in televisione da tanti attrici (ma anche attori) che l’hanno rappresentata in modo diverso, in determinati momenti del suo reame. Andiamo a scoprire quali sono stati 10 volti che l’hanno incarnata nel corso del tempo.

1. Helen Mirren in The Queen (2006)

Helen Mirren, famosa attrice britannica naturalizzata statunitense e vincitrice di tanti premi (tra cui un Oscar), ha interpretato la Regina Elizabetta II in questo lungometraggio di Stephen Frears (Philomena, Le relazioni pericolose) che racconta un momento importante e delicato del regno della sovrana ovvero il 1997, anno in cui è morta Lady Diana ed è iniziato il governo di Tony Blair, accolto con freddezza dalla monarca. Helen Mirren, che ha ottenuto l‘Academy Award proprio per questa interpretazione, è un volto noto di Hollywood, dove milita dal 1966, ma ha alle spalle anche una carriera televisiva e soprattutto teatrale di tutto rispetto (d’altronde nasce come attrice di stampo shakesperiano). Successivamente, nel 2013, ha ripreso il ruolo della Regina d’Inghilterra nel dramma teatrale The Audience.

2. Claire Foy nella prima e seconda stagione di The Crown (2016-2017)

Claire Foy, attrice britannica nativa di Stockport, ha interpretato una versione giovane della Regina nell’apprezzata serie televisiva The Crown, interamente dedicata al regno di Elisabetta II, dagli inizi fino ai giorni nostri. La diva, in particolare, ha avuto un ruolo nella prima e nella seconda stagione, incarnando il personaggio dal 1947 al marzo 1964, anno di nascita del Principe Edoardo, ultimogenito di Casa Reale. Claire Foy ha debuttato nella recitazione cinematografica nel 2011, ne L’ultimo dei Templari anche se da tempo, precisamente dal 2008, era già apparsa in televisione con alcuni ruoli sporadici. Tra gli ultimi progetti che la vedono protagonista c’è Il visionario mondo di Louis Wain (2021), Millennium – Quello che non uccide (2018), Wolf Hall (2015) e Crossbones (2014).

3. Olivia Colman nella terza e quarta stagione di The Crown (2019-2020)

Olivia Colman, famosa interprete hollywoodiana con un premio Oscar a carico su tre nomination, ha rivestito la parte della Regina inglese nella terza e nella quarta stagione di The Crown, nello specifico dall’autunno del 1964 quando è stato eletto Harold Wilson come primo ministro al 1990, anno delle dimissioni di Margaret Thatcher. Olivia Colman, che ha conquistato l’Academy Award come Miglior attrice per La favorita nel 2019, ha vinto anche dei premi per la sua interpretazione della regnante, dimostrando un grande talento in tutta la sua carriera. Nonostante il suo debutto risale ai primi anni ‘2000, la diva può annoverare tantissime partecipazioni, le più recenti sono Empire of Light (2022), La figlia oscura (2021) e sul piccolo schermo Landscapers – Un crimine quasi perfetto (2021) ed Heartstopper (2022 – in corso).

4. Imelda Staunton dalla quinta stagione di The Crown (2022 in poi)

Imelda Staunton, famosissima attrice inglese nota per la saga di Harry Potter, interpreta la Regina Elisabetta II a partire dalla quinta stagione di The Crown, che arriverà sul piccolo schermo di Netflix a novembre 2022. In questi episodi vivremo un periodo che va dal 1990 al 1997 con John Major primo ministro, la morte di Lady Diana e l’incendio del castello di Windsor. Imelda Staunton, che ha prestato il volto a Dolores Umbridge nel quinto, sesto e settimo film del franchise dedicato al maghetto occhialuto, ha conquistato la Coppa Volpi a Venezia, nel 2005, per il suo ruolo ne Il segreto di Vera Drake. Artista a tutto tondo, è anche una rinomata attrice di musical come testimoniano i quattro premi Laurence Olivier che ha vinto nel 1985, 1991, 2013 e 2016.

5. Fred Armisen è Elisabetta II in Saturday Night Live (2011)

Credits: Dana Edelson/NBC/Everett Collection

Passiamo adesso ad un cameo di finzione molto particolare che riguarda la monarca del Regno Unito: ci stiamo riferendo, in particolare, all’interpretazione del noto comico Fred Armisen, che durante il Saturday Night Live del 2011, ha dato vita ad un particolare versione della regnante, che si trova spesso incastrata in vicende familiari grottesche. Fred Armisen è un grande mattatore della comicità americana ed oltre alle sue frequenti incursioni nel mondo della televisione (non solo nel SNL), ha interpretato anche al cinema ruoli comici e non soli come accaduto in The Bubble (2022), Ad Astra (2019), Zoolander 2 (2016), Anchorman 2 – Fotti la notizia (2013) e molti altri ancora.

6. Eddie Izzard ne I Simpson nella puntata 20×21 Videosorveglianza e reality show (2010)

Facciamo un salto tra le fila di uno dei cartoni animati televisivi più noti del mondo dell’intrattenimento: ci stiamo ovviamente riferendo a I Simpson, che, nel corso delle interminabili stagioni hanno presentato la loro versione della Regina. Parliamo in particolare del ventesimo episodio della ventunesima stagione, Videosorveglianza e reality show dove, al termine della puntata, la monarca appare brevemente mentre rimpiange il reality Gli scemi americani e fa notare il che presentatore gli ricorda suo figlio Carlo, che compare di sfuggita segnalando alla madre che il suo gatto sa di cibo per felini. A doppiare la regnante c’è Eddie Izzard, comica, attrice e sceneggiatrice britannica esperta nell’arte del travestitismo, che abbiamo visto recentemente nel cast de Il simbolo perduto (2021) e in Sei minuti a mezzanotte (2020).

7. Freya Wilson nei panni di una giovane Elisabetta II ne Il discorso del re (2010)

Credits: The Weinstein Company/Everett Collection



Per quanto le principali apparizioni di Elisabetta II al cinema e in televisione la vedono in forma adulta, ci sono delle eccezioni come accaduto ne Il discorso del re (2021), apprezzato lungometraggio di Tom Hooper che vede come protagonista il padre di Elisabetta II, Re Giorgio VI (Colin Firth) e la sua lotta contro le balbuzie. In questo caso, la sovrana ha un ruolo decisamente più marginale, in quanto è ancora molto piccola ed ha il volto di Freya Wilson. La giovane attrice, classe 1999, ha per ora pochi progetti alle spalle: oltre al film sopracitato, infatti, è apparsa in Jane Eyre (2011) nella parte di Eliza Reed ed una una parte ricorrente nella serie Mr Selfridge (2013-2020).

8. Jeannette Charles in Ma guarda un po’ ‘sti americani! (1985)

Credits: Paramount/Everett Collection

Jeannette Charles è una famosa star britannica di poco più giovane della Regina che, a causa della sua incredibile somiglianza con Elisabetta II, l’ha spesso interpretata sul piccolo schermo. Il caso più clamoroso riguarda il lungometraggio Ma guarda un po’ sti americani del 1985 (in originale National Lampoon’s European Vacation) dove ha preso la scena insieme a Peter Hugo, sosia perfetto, a sua volta, di Re Carlo III. A fronte di tanti ruoli in televisione (soprattutto in film) che ha incarnato durante la sua lunga carriera, Jeannette Charles si è ritirata dal mondo della recitazione nel 2010, dopo aver girato un ultimo spot della Nike dedicato ai Mondiali di Calcio di quell’anno.

9. Julie Walters doppia la Regina Elisabetta II in Rex – Un cucciolo a palazzo (2019)

Julie Walters (nome vero: Julia Mary Leah Walters) è una nota attrice e comica inglese che, durante la sua carriera, si è trovata nell’occasione di doppiare la sovrana britannica in un caso particolare ovvero la pellicola animata Rex – Un cucciolo a palazzo (2019) che parla nello specifico di uno dei corgi reali tanto amati dalla Regina che fugge e deve ritrovare la strada di casa. Julie Walters, che ha debuttato nel mondo della recitazione nel 1983 in Rita, Rita, Rita, è stata candidata due volte agli Oscar per il suo film d’esordio (riuscì però a vincere solo il Golden Globe) e per Billy Elliot. Prolifica interprete teatrale, la star nativa di Smethwick ha doppiato altri progetti animati come Gnomeo e Giulietta (2011), Ribelle – The Brave (2012), Justin e i cavalieri valorosi (2013) e molti altri.

10. Scott Thompson negli sketch dei Kids in the Hall (1991)

Chiudiamo con un’altra interpretazione maschile di Elisabetta II che è stata realizzata da Scott Thompson, noto comico e attore canadese classe 1959. Membro del gruppo The Kids in the Hall dal 1984, la star frequentemente ha dato vita a dei memorabili sketch che vedono come protagonista proprio la Regina del Regno Unito, tra questi quello più celebre la vede leggere un messaggio televisivo al Canada. Scott Thompson, oltre ad avere alle spalle una carriera umoristica di tutto rispetto con frequenti apparizioni sul piccolo schermo e in televisione, ha spesso ricoperto anche parti drammatiche come accaduto, ad esempio, nella serie Hannibal (2013-2015), dove ha interpretato Jimmy Price, un agente della scientifica specializzato in rilevazione d’impronte.