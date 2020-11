Ormai è ufficiale: Johnny Depp non comparirà nei panni di Gellert Grindelwald in Animali Fantastici 3. Al debutto del franchise, i fan erano in realtà rimasti sorpresi dal fatto che Johnny Depp interpretasse il pericoloso Mago Oscuro, ma la sua performance è stata comunque apprezzata da tutti. Alla fine del film la rivelazione che il personaggio di Percival Graves (Colin Farrell) era in realtà lo stesso Grindelwald travestito, ha aumentato la popolarità del personaggio di Depp. È chiaro dunque che la sua uscita dalla saga non sarà facile da gestire.

Come sostituire Johnny Depp?

L’ex star di Pirati dei Caraibi negli ultimi tempi è stato al centro di numeroso polemiche riguardo le accuse di abusi domestici mosse dall’ex moglie Amber Heard. Nonostante l’autrice dei libri sul quale si basa il franchise, J.K. Rowling sia stata vicino all’attore durante la causa, sostenendolo, questo non ha influito sulla decisione della Warner Bros. che ha chiesto a Depp di allontanarsi spontaneamente dal progetto. La scelta è stata immediatamente successiva alla perdita della causa di diffamazione che l’attore aveva intentato contro Amber Heard in merito alle accuse di abusi domestici. La Warner Bros. intanto temporeggia su come giustificare l’uscita dell’attore e quali cambiamenti apportare alla saga. È confermato soltanto che il personaggio verrà in qualche modo rivisitato e modificato, senza esagerare, considerando che si tratta, almeno in parte, di un personaggio letterario già stabilito. Sono anche alla ricerca di un nuovo attore per vestire i panni Grindelwald. Scelta ardua, considerando che l’intero web a favore di Johnny Depp è infuriato per la sua uscita dal franchise.

Nonostante sarà difficile trovare un sostituto di Depp è l’unica possibilità: il suo personaggio è stato fondamentale per i primi due film, ha un legame profondo con gli eventi della storia: Gellert Grindelwald non può scomparire. La Warner Bros. ha comunque tutto il tempo per decidere, considerando che l’uscita di Animali fantastici 3 è stata posticipata al 2022.

Nel finale di Animali fantastici: I crimini di Grindelwald si vedeva Gellert sviluppare un rapporto più profondo con Credence e convincere Queenie Goldstein a unirsi alla loro causa. L’amicizia con Credence ha poi portato a rivelargli che il suo nome di nascita è Aurelius Dumbledore, confermando quindi Albus Dumbledore è il fratello maggiore. La sua linea narrativa è quindi solo all’inizio, e qualcosa in più su di lui si è iniziato a scoprire solo alla fine del secondo film. Questo rende gran parte della storia della saga immutabile e la sua presenza necessaria.

Non si tratta solo di trovare un nuovo attore, ma anche di modificare in parte il personaggio con le riprese del terzo capitolo già iniziate. Anche se si decidesse di farlo scomparire, l’intera storia subirebbe cambiamenti troppo drastici, o se dovesse comparire nuovamente più avanti, il suo ruolo resta comunque fondamentale. Il franchise di Animali fantastici non può andare avanti senza Grindelwald, ma dovrà farlo senza Johnny Depp. Il cambiamento di un attore per interpretare un ruolo è una pratica comune a Hollywood e l’universo di Harry Potter ne è stato già coinvolto, anche se si trattava di una situazione completamente diversa. Alla morte di Richard Harris che interpretava Albus Silente, è subentrato nel ruolo Michael Gambon.

Come spiegare il cambiamento d’aspetto di Grindelwald?

Quando c’è bisogno di questo tipo di cambiamenti con nuovi attori che interpretano ruoli già esistenti con volti diversi, vi sono vari modi per gestire la situazione. Nel caso di Albus Silente non c’è stato bisogno di alcuna spiegazione, dato che si diceva che alcuni spettatori avrebbero potuto non notare il cambiamento. Anche il Iron Man 2 la necessità di sostituire alcuni attori è stata affrontata durante la prima apparizione del personaggio in maniera impeccabile. Animali Fantastici 3 potrebbe prendere entrambe le strade, ma sfuggire ad una spiegazione non è possibile. Depp ha un aspetto e uno sguardo particolare, si tratta di una star di Hollywood, è facilmente riconoscibile, è stato amato nel ruolo e il personaggio di Grindelwald è ormai associato a lui. Dai capelli biondi bianchi agli occhi diversi che già bastano a identificare Johnny Depp e rendere alla perfezione l’idea del Mago Oscuro più pericoloso del mondo.

L’idea di un Grindelwald diverso in Animali fantastici 3 senza nessuna reazione è molto difficile. Essendo però una saga ambientata in un mondo magico, l’elemento della magia può facilmente spiegare un nuovo look per Grindelwald, così come un cambiamento d’aspetto evidente. L’universo di Harry Potter ha introdotto molti modi per far cambiare corporatura e fisionomia ai suoi personaggi, per citare la più nota la Pozione Polisucco, sostanza che solo maghi e streghe di alto livello possono creare correttamente. Grindelwald ha tutte le capacità per farlo e potrebbe aver usato la pozione per cambiare il proprio aspetto, ma potrebbe anche ricorrere a incantesimi di trasformazione. Quando Grindelwald decise originariamente di travestirsi in Percival Graves, usò la trasfigurazione umana, una delle forme di magia più avanzate e che viene insegnate a Hogwarts agli studenti solo a partire dal del sesto anno. Tuttavia Newt Scamander sa già come spezzare l’incantesimo, portando così Grindelwald a trovare altri metodi. Animali fantastici 3 ha quindi più possibilità per spiegare perché Grindelwald somigli a qualcun altro.

A parole sembra semplice, considerando che un aspetto diverso potrebbe presupporre anche una performance diversa, trasformando così una necessità tecnica in una narrativa legata al personaggio che ha bisogno di nascondere il suo vero volto. Avere le sembianze di qualcun altro aiuterebbe Grindelwald a viaggiare indisturbato per il mondo e mettere in atto i propri piani. Con il Ministero della Magia, Newt, Albus Silente e molti altri che cercano di sconfiggerlo, sarebbe nell’interesse di Grindelwald non essere riconosciuto. Un nuovo aspetto può rendere possibile quest’idea, consentendo alla storia di Animali fantastici 3 di lavorare con un Grindelwald che non assomiglia più a Johnny Depp.

