5 film sul tennis da vedere se ti è piaciuto Challengers di Luca Guadagnino

Challengers ha riportato in auge il tennis, una disciplina sportiva più volte portata sul grande schermo. Il campo, dove i giocatori si sfidano l’uno contro l’altro, diventa spesso una metafora di vita: è una lotta contro sé stessi per dimostrare di valere qualcosa. In attesa di Challengers, il film di Luca Guadagnino in uscita nelle sale italiane dal 24 aprile, oppure amate questo sport e volete approfondirlo, vi consigliamo 5 film ambientati nel mondo del tennis da vedere assolutamente.

1. Match Point (2005), il film psicologico di Woody Allen

Conosciamo Woody Allen per il suo inconfondibile stile autoironico, tra commedie leggere e sofisticate. Match Point è un film diverso. È un thriller psicologico, dove però il regista non rinuncia a una delle tematiche a lui care: il caso e la fortuna. Chris è un insegnante di tennis fidanzato con Chloe, di famiglia benestante. Il giovane viene ben accolto dai suoi genitori e la sua vita sembra perfetta. Fino a quando non incontra Nola, promettente attrice: tra i due scatta l’attrazione, complicata dalle imprevedibilità del destino. Come in una partita di tennis, dove la pallina colpisce il nastro della rete, lasciando in bilico l’esito del risultato, così la vita di Chris prende una piega inaspettata e dovrà fare di tutto per tenersi a galla.

2. Wimbledon (2001), tra i film sul tennis

Se amate il romanticismo, Wimbledon è il film perfetto che coniuga sport e sentimenti. Vagamente ispirato alla vera storia di Goran Ivanišević, tennista che nel 2001 divenne il primo atleta a vincere un torneo del Grande Slam grazie ad una wild card, restando alla posizione 125 della classifica mondiale. Peter Colt è un tennista inglese, un tempo professionista, che è demotivato dopo aver perso la smacco di una volta. Lizzie Bradbury è una sua giovane collega, stella in ascesa: sarà proprio la ragazza a fargli ritrovare la fiducia in se stesso, che lo porterà a partecipare al torneo più ambito a Wimbledon.

3. La battaglia dei sessi (2017)

Uomo o donna: chi è più bravo nel tennis? Sulla scia della rivoluzione sessuale, scoppiata negli anni ’70, il film ripercorre la vera storia di una rivalità, quella tra la campionessa mondiale femminile Billie Jean King e l’ex campione maschile Bobby Riggs. La loro fu definita “la battaglia dei sessi”, un incontro di tennis che avvenne nel 1973 e fu uno degli eventi sportivi più visti di tutti i tempi: ben 90 milioni di spettatori rimasero incollati davanti alla tv. Oltre all’aspetto sportivo, il film esplora anche l’ambito personale dei due atleti: da un lato Billie, simbolo del femminismo che lottava per accettare la sua sessualità, dall’altra Bobby, alle prese con i suoi vizi – era uno commettitore incallito.

4. Borg McEnroe (2017), tra i 5 film sul tennis

Restiamo nell’ambito del biopic per citare Borg McEnroe. Il film racconta una delle più celebri rivalità nel mondo del tennis: quella tra il serioso svedese Bjorn Borg e l’irascibile americano John McEnroe. Le loro battaglie sul campo hanno lasciato il segno in questo sport: si sono affrontati 14 volte tra il 1978 e il 1981, portando a casa sette vittorie ciascuno. L’accesa rivalità raggiungerà il culmine nel torneo di Wimbledon del 1980.

5. Una famiglia vincente – King Richard (2021)

Richard Williams non è un uomo come tutti gli altri: è infatti il padre di due future campionesse del tennis, Serena e Venus Williams. In una storia commovente, Una famiglia vincente – King Richard racconta i sacrifici e le sfide di Richard per portare le sue due figlie sul tetto del mondo; solo attraverso la sua forza di volontà, il suo mantra del non arrendersi mai, papà Williams spronerà Serena e Venus a diventare le migliori dentro e fuori dal campo da tennis.