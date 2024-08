Cinema in Cantina 2024: l’evento a cui non potete rinunciare se amate vini, film e musica

Nelle ultime sere d’estate, cosa c’è di meglio se non sorseggiare un calice di vino davanti a un bel film? Se vi va di perdervi tra i filari che disegnano il paesaggio tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, all’interno delle cantine appartenenti al Consorzio di Tutela della DOC Prosecco, l’evento Cinema in Cantina è ciò che fa al caso vostro. Tuttavia siete nel posto giusto anche se amate il cinema, la musica e la buona compagnia, perché in questa settima edizione della kermesse, promossa dall’Associazione Sole Luna – Un ponte tra le culture, in programma dal 28 agosto al 1° settembre 2024, l’accortezza per la transizione ecologica (che da sempre contraddistingue la rassegna Cinema in Cantina) si avviluppa a una programmazione che pone al centro la più mutevole e legante delle arti: la musica, rievocata attraverso la visione di pellicole come Kissing Gorbaciov o Buona Vista Social Club.

La rassegna si snoda nell’arco di cinque serate in cui le papille gustative esplodono in armonia con i suoni e le immagini, in ambientazioni inusuali, ognuna delle quali ha una storia da raccontare e una memoria da consegnare alla nostra esistenza.

Alla visione di documentari firmati da autori e autrici internazionali si affianca, infatti, la visita guidata alle aziende vinicole legate al Consorzio di Tutela della DOC Prosecco e le degustazioni delle eccellenze enologiche, in un itinerario che porta gli appassionati di cantina in cantina, immersi in un paesaggio che svela di volta in volta preziosi segreti, assecondando naturalmente anche la filosofia della rassegna, vocata da sempre alla sostenibilità e alla transizione ecologica.

Kissing Gorbaciov ai Magredi per Cinema in Cantina 2024

Si inizia mercoledì 28 agosto 2024 alle 20.00 con la visione di Kissing Gorbaciov, il film di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife che documenta un evento storico che chi ama il rock non può non sapere: correva l’anno 1988 e per la prima volta delle rock-band sovietiche si esibiscono a Melpignano, in Salento. L’anno seguente saranno i CCCP italiani a intraprendere un tour tra Mosca e Leningrado, dando vita a un incredibile viaggio tra due Mondi destinati a cambiare per sempre.

La visione del film trova la sua naturale sala di proiezione all’interno della cantina fondata nel 1968 da Otello Tombacco e ora gestita dal figlio Michelangelo insieme alla moglie Monica e alle figlie Giulia e Matilde. I Magredi (via del Sole, 15 Domanins — Pordenone), il cui nome coincide con la pianura friulana occidentale in cui è situata, bagnata dall’interno dalle acque dei fiumi Meduna e Cellina e costellata di sassi levigati, fa della sostenibilità ambientale il suo fiore all’occhiello, proponendo in degustazione il Ca’ Lisetta Prosecco DOC Extra Dry, caratterizzato da un profumo di glicine e di frutta a polpa bianca.

Al Castello di Roncade per vedere Feneen in occasione di Cinema in cantina 2024

Il nostro itinerario sulle tracce del cinema tra le cantine del Consorzio di Tutela della DOC Prosecco prosegue giovedì 29 agosto, sempre alle 20.00. Ci si sposta a Castello di Roncade (esattamente in Via Roma 141, 31056 – Roncade), dove la regista Giulia Rosco presenta il suo Feneen, un film nato dall’incontro tra il producer italiano Frank Sativa, il rapper senegalese Leuz Diwane G e il rapper italo-senegalese F.U.L.A., che ci fa fare un autentico viaggio nella realtà urbana musicale contemporanea di Dakar, restituendoci un ritratto complesso e inaspettato della nascente industria musicale. Un’opera da vedere sorseggiando un fresco e profumato calice di Prosecco DOC Extra Dry, con sentori di fiori d’acacia, mela golden e pera che stuzzicano i sensi, immersi nell’incantevole Castello rinascimentale di Roncade, al centro dell’omonima cittadina incastonata nella campagna veneta, tra Treviso e Venezia. La location, rilevata agli inizi del Novecento dai Baroni Ciani Bassetti, è l’unica villa pre-palladiana cinta da mura medievali sovrastate da maestosi merli, circondata dai vigneti, che questa terra conosce fin dai tempi degli antichi romani e della Serenissima.

Vedere Suburban Steps to Rockland nel più grande edificio in bioarchitettura del Friuli, la cantina Pitars

Il 30 agosto 2024 sarà il Castello del Vino della cantina Pitars (in via Tonello 10/A San Martino al Tagliamento — Pordenone), il più grande edificio in bioarchitettura del Friuli, a ospitare la visione (alle 20.00) di Suburban Steps to Rockland alla presenza del regista Giorgio Guernier. La visione del film, che segna il terzo appuntamento della VII edizione di Cinema in Cantina, promosso dall’Associazione Sole Luna – Un ponte tra le culture e dal Consorzio Prosecco DOC, ci trascina nella storia dell’Ealing jazz club, divenuto negli anni ’60 il primo locale di rhythm and blues della Gran Bretagna (tra le band che vi si sono esibite i Rolling Stones, i The Who, Eric Clapton), si svolge all’interno di una location i cui esterni richiamano le atmosfere dei quadri di Monet e che eredita il nome dalla “storpiatura” in friulano del cognome della famiglia che ne tiene le redini, i Pittaro. Qui è facile lasciarsi avvolgere dall’arte, specie se a inebriare i sensi provvede il Prosecco Millesimato Extra Dry targato Pitars, ottenuto dall’esclusiva selezione di uve Glera, che sprigiona nel palato morbidi sentori di agrumi e frutta fresca.

Musica hippies nella cantina Pizzolato, dove il biologico è la base di tutto

Il 31 agosto è la volta di Justine Harbonnier, che tra i locali della cantina Pizzolato, in via IV Novembre, 12 a Villorba (Treviso), presenta il suo Caiti Blues, incentrato sulla vita della cantante trentenne Caiti Lord e degli abitanti di Madrid (USA), un’antica città fantasma trasformata in un punto di riferimento per hippies e persone marginali. Tra le tenute di Villorba e Colle di Val D’Elsa, in un luogo che trasuda la metamorfosi perenne delle coltivazioni biologiche, l’ambiente è posto al primo piano e ogni sorso di Pizzolato Muse, spumate prosecco DOC Brut (appartenente a una linea ispirata alle divinità greche dell’arte e della bellezza), si amalgama alla visione del film grazie alle sue note armoniche e fruttate che richiamano la mela renetta e i fiori d’acacia.

Alla Cantina Cabert per vedere Wim Wenders

L’itineraio tra le cantine del Consorzio Prosecco DOC scrive la parola fine nel segno di Wim Wenders. La proiezione del suo Buona Vista Social Club è fissata per il 1° settembre alle 20.00 nella cornice della Cantina Cabert, a Bertiolo, in via Madonna, 27.

Fondata nel 1960 e rinomata per l’ampio assortimento di vini di qualità, questa cantina è il degno luogo di conclusione di una rassegna in cui l’amore per il cinema abbraccia la dedizione per i ritmi della natura.

Il raffinato ed elegante Prosecco Cabert, prodotto con uve Glera, si sposa perfettamente con la visione di un film che vede il regista tedesco (vincitore di prestigiosi premi come la Palma d’Oro a Cannes 1984 e l’Orso d’Oro alla carriera al festival di Berlino 2015) a Cuba, sulle tracce del famoso chitarrista Ry Cooder e di suo figlio Joachim, in un progetto che coinvolge anche il cantante Ibrahim Ferrer e il pianista Rubén González.

La VII edizione di Cinema in Cantina, rassegna itinerante che si svolge dal 28 agosto al 1° settembre 2024, è un percorso cinematografico tra le vigne delle cantine della DOC Prosecco, promosso dall’Associazione Sole Luna – Un ponte tra le culture e dal Consorzio Prosecco DOC.