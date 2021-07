Zoe Saldana in Italia tra tuffi e passeggiate. Dov’è andata in vacanza?

La star di Guardiani della Galassia, Zoe Saldana, ha scelto la penisola italiana per le sue vacanze estive 2021, insieme al marito Marco Perego e ai tre figli Cy Aridio, Bowie Ezio e Zen. L’attrice ha scelto di trattenersi tra alcune delle regioni più belle della nostra Penisola, in particolare la Liguria e la Toscana, così come ha testimoniato sul suo account Instagram. L’attrice si è adattata anche al clima europeo che si è respirato in questo giorni, scrivendo nel suo ultimo post anche il suo pieno appoggio alla squadra degli Azzurri che nella notte dell’11 luglio 2021 ha vinto gli Europei nello stadio di Wembley, in Inghilterra.

Ma cosa potrebbe vedere l’attrice insieme alla sua famiglia in Toscana e in Liguria? Ecco tutti i luoghi che l’attrice potrebbe toccare, visitare e rimanerne affascinata.

La Liguria è caratterizzata soprattutto dalle città dal colore pastello, con bellissimi borghi e un mare che fa invidia a tutti. Oltre a Genova – considerata la città dei bambini per il suo acquario o per il museo di scienza e tecnologie – assolutamente da vedere sono anche le Cinque Terre, composte da Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarole e Riomaggiore, cinque paesi che dalla fine degli anni Novanta fanno parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. C’è la Riviera dei Fiori – famosa per il suo clima estremamente mite – di cui fa parte anche Sanremo, la città emblema dei fiori e della musica; la Riviera delle palme, con Savona, Varazze, Noli, Finale ligure e Alassio; le Grotte di Toirano; Camogli, l’Abbazia di San Fruttuoso e Cristo degli Abissi; Portofino e Santa Margherita ligure; Dolceacqua e Apricale e Triora, Taggia e la Valle argentina.

La Toscana è famosa soprattutto per il capoluogo, Firenze, ricco di storia e arte, ma la Toscana non è solo quello. Si può visitare anche il mare dell’Argentario, dove si possono fare le immersioni; San Gimignano; Volterra; L’eremo dei Calomini e il monte Forato; Pistoia; Il borgo di Monteriggioni e tanto altro. Insomma, chi non vorrebbe far parte della famiglia di Zoe Saldana in questo momento?