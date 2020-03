Poche ore fa è stato riportato che Wonder Woman 1984 sarebbe uscito in streaming, ma non è così

Poco dopo la news che Wonder Woman 1984 sarebbe uscito in streaming invece che in sala, ecco arrivare la smentita di Warner Bros. I principali studi stanno attualmente cercando di elaborare un piano per tutti i loro titoli più recenti in uscita, e dal successo più o meno certo. E tutto questo perché, a causa della pandemia, i cinema hanno chiuso.

Tra tutte le date di uscita ritardate e il passaggio allo streaming di tante pellicole, un rapporto emerso venerdì pomeriggio suggeriva che Warner Bros. stava considerando l’idea di rilasciare Wonder Woman 1984, su piattaforme digitali piuttosto che nei cinema. Invece è arrivata la smentita. Al massimo l’uscita sarà ritardata, ma il cinefumetto arriverà comunque al cinema. Il media ComicBook.com ha contattato la Warner Bros. dopo il report iniziale e lo studio ha confermato che l’uscita cinematografica è assolutamente ancora nei piani.

La sinossi del primo film ci raccontava quanto segue della super eroina DC Comics: