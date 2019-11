Willem Dafoe ha recitato recentemente in Aquaman, ma ha anche vestito i panni di Green Goblin nello Spider-Man di Sam Raimi nel 2002

L’attore Willem Dafoe, visto recentemente in The Irishman di Martin Scorsese, è ricordato dai fan dei cinecomic soprattutto per i suoi ruoli in Aquaman, ma anche in Spider-Man, dove interpretava Green Goblin. Proprio come il regista, anche l’attore ha recentemente espresso la sua opinione sui film di supereroi.

Dafoe ha ammesso di essersi divertito molto ad interpretare questi personaggi e a lavorare nel mondo dei mantelli e spandex, ma ha anche esternato le sue perplessità:

Ti diverti molto a lavorare su quei set, perché ci sono un sacco di accessori, di riprese mozzafiato e quel genere di cose. È divertente ma molte cose sono esagerate. Spendono molti soldi per i grandi set, perché è quello che chiede l’azione, ma sono troppo rumorosi, turbolenti. Ma non entriamo in questo [ride]. Non voglio mordere la mano che mi nutre. Ma no, sul serio, gente. Guarda, quelli non sono i film in cui di solito mi ritrovo.

L’attore ha poi aggiunto:

Mi piace James Wan. Penso che sia un bravo regista ed è stato sorprendente scoprire che potesse fare queste grandi cose e parlare anche con gli attori.

Anche Willem Dafoe quindi ha fatto la sua parte nella polemica lanciata da Martin Scorsese riguardo i film Marvel e in generale i cinecomic. Qualunque attore abbia messo piede sul set di un film di supereroi ha dato la sua opinione circa la questione lanciata dal regista, che sostiene che i film dei Marvel Studios non siano vero cinema. Dafoe ha così risposto:

I film sono cambiati così tanto nella loro cultura e nel modo in cui li guardiamo anche da quando ho iniziato a lavorare io. Sono una persona piuttosto lungimirante, ma sono anche vecchio stile e penso che non ci sia niente di meglio di essere in una stanza buia con un gruppo di estranei, guardare una luce su uno schermo e vivere l’esperienza. Penso che finché il pubblico verrà ammaliato da troppe cose e troppe scelte in TV, sarà quel tipo di spettacolo che vorranno. Quindi potrebbe essere una cosa più emarginata, ma penso che sarà sempre lì.

Dafoe ha poi aggiunto: