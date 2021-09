Will Smith ha spiegato come mai non è apparso in The Suicide Squad

Will Smith ha fatto parte del DCEU per un breve periodo

Will Smith, attore, rapper e produttore cinematografico statunitense, nella sua lunga carriera ha interpretato i ruoli più disparati con sempre un’attenzione particolare per i personaggi decisamente più plateali e carismatici. Tra affascinanti seduttori, esplosivi poliziotti e supereroi senza macchia e senza paura, il divo si è ritagliato il suo spazio all’interno di Hollywood con qualche eccezione. Tra le parti più interessanti che ha rivestito nel corso del tempo, non si può non menzionare Deadshot, potente antieroe facente parte del film Suicide Squad (2016) di David Ayer. Purtroppo però, nonostante alcune voci iniziali, in The Suicide Squad (2021) di James Gunn non c’è stato spazio per il personaggio e inizialmente si pensava che Idris Elba, invece che Bloodsport, avrebbe proprio sostituito Will Smith nello stesso ruolo.

Non si è mai capito come mai questo abbandono e finalmente, in una recente intervista per GQ, l’artista ha spiegato il motivo che corrisponde ad alcune informazioni riportate da quotidiani del mondo dell’intrattenimento. In particolare, Smith ha dichiarato di aver avuto dei conflitti con altri progetti che non gli hanno consentito di partecipare al cinecomic. Ed è per questo che si è sempre detto che tra Warner Bros. e l’attore c’erano buoni rapporti, proprio perché non è accaduto di fatto niente.

Ad ogni modo è stato davvero un peccato l’assenza di Will Smith in The Suicide Squad anche perché molti dei suoi colleghi, come Margot Robbie (che incarna Harley Quinn), Joel Kinnaman (nella parte di Rick Flag), Viola Davis (nel ruolo di Amanda Waller) ed altri sono tornati all’attacco. Provate a immaginare uno scontro tra Deadshot e Bloodsport e poi riflettete su quanto potenzialmente poteva spaccare sul grande schermo. Non trovate?