Sony si è assicurata i diritti di I Wanna Dance With Somebody, film che ripercorrerà la vita e la carriera della cantante Whitney Houston

La Sony ha acquistato l’imminente biopic di Whitney Houston, intitolato I Wanna Dance With Somebod. Lo studio prevede di rilasciare il film nei cinema intorno al giorno del Ringraziamento nel 2022.

Stella Meghie (The Photograph) ha diretto il film basato sulla sceneggiatura scritta da Anthony McCarten (I due papi, Bohemian Rhapsody, L’ora più buia). Il produttore musicale Clive Davis sta invece producendo il film, realizzato in collaborazione con la Whitney Houston Estate. Il film è incentrato sull’iconica cantante, morta nel 2012 a soli 48 anni.

Il successo di Whitney Houston è esploso con il suo omonimo album di esordio del 1985, pubblicato dallo stesso Davis e Arista Records. Il mondo ha così conosciuti brani immortali come Greatest Love of All e Saving All My Love for You, nonché All at Once e How Will I Know. Nel corso degli anni, poi, la cantante statunitense ha fatto ballare intere generazioni con I Wanna Dance With Somebody, che presta il nome al biopic, ed emozionare con I Will Always Love You, brano che è divenuto anche la colonna sonora del film Guardia del Corpo. Era il 1992 e Whitney Houston recitava al fianco di Kevin Costner nel film che ha incassato oltre 400milioni di dollari al botteghino mondiale. Houston è stata l’interprete femminile più premiata di tutti i tempi, vendendo oltre 200 milioni di dischi in tutto il mondo.

Pat Houston produrrà il biopic per conto della Houston Estate e Larry Mestel produrrà per conto della Primary Wave Music insieme a Denis O’Sullivan. McCarten produrrà attraverso il suo banner Muse of Fire Productions.

