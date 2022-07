Warner Bros. si prepara a celebrare i 100 anni con un logo speciale

Nel 2023, la Warner Bros. compirà 100 anni e la compagnia anticipa l’atteso anniversario svelando un logo che celebra il lavoro dello studio dalla sua fondazione a oggi

Poche case di produzione possono vantare di aver fatto quanto la Warner Bros. ha fatto per il cinema nel corso della sua storia. La compagnia ha regalato al pubblico di tutto il mondo titoli indimenticabili quali Matrix, Il Signore degli Anelli e L’esorcista, senza dimenticare i tanti cinecomic DC che ogni anno portano fiumi di persone nelle sale. Tanti i successi siglati negli anni e, proprio a proposito di anni, sono 100 quelli che lo studio si prepara a compiere.

Nel 2023, infatti, la Warner Bros. spegnerà 100 candeline e in cantiere vi sono già alcune iniziative per celebrare l’evento doverosamente. Con circa un anno di anticipo, però, la società ha deciso di svelare un logo con cui si festeggiano i “100 anni di storie raccontate”, su cui campeggiano il fatidico numero a tre cifre e l’iconica WB Water Tower. La pubblicazione del logo ha accompagnato un annuncio di Ann Sarnoff, Presidente e CEO di WarnerMedia Studios & Networks, la quale ha dichiarato come tutti coloro che lavorano presso la compagnia siano emozionati per questo centenario, ricordando che “nel corso della storia di Warner Bros., i suoi film e le sue serie TV sono stati riconosciuti come lo standard massimo per raccontare storie ed è stato importante per noi sottolineare il fatto che raccontare storie che muovono il mondo è il cuore di ciò che facciamo”.

Il 100° anniversario di Warner Bros. si festeggerà il 4 aprile 2023. Per l’occasione, lo studio lancerà una campagna che coinvolgerà ogni branca della società, dai film ai videogiochi, passando per i parchi a tema. Ovviamente alla festa si uniranno le compagnie sussidiarie quali HBO Max e WarnerMedia Kids. Di seguito, il logo celebrativo.