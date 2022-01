Vittoria Belvedere e il morbo di Baseldow – l’attrice racconta la sua malattia: “mi è esplosa la tiroide”

Vittoria Belvedere ha parlato del morbo che le è stato diagnosticato e della dura battaglia affrontata

L’attrice Vittoria Belvedere si è resa protagonista di una grande carriera nel mondo dello spettacolo. Che, tuttavia, ha avuto da contraltare qualche serio problema di salute. Perché, si sa, certe esperienze non guardano in faccia a nessuno: puoi essere bella e di talento quanto vuoi, ma ciò non ti mette al riparo da delicate vicende.

Tutto è cominciato quando, alla soglia dei 30 anni, Vittoria Belvedere è stata all’improvviso colpita da una forma di acne parecchio invasiva. Quello rappresentava un segnale, un campanello d’allarme per un disturbo decisamente più grave. Ha, infatti, scoperto di essere ipertiroidea. Non solo, però.

In aggiunta alle complicazioni ormonali, la donna, nata a Vibo Valentia il 17 gennaio del 1972, è venuta a sapere di avere il morbo di Basedow. Una patologia che causa la fuoriuscita del bulbo oculare e la conseguente alterazione del viso, come da lei stessa raccontato nel salotto di Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo.

Proprio per il quadro clinico, dopo la nascita del primo figlio Lorenzo i medici avevano sconsigliato a Vittoria Belvedere di averne altri. Si è informata ed è emersa un’ulteriore gravidanza. Se avesse avuto disagi, sarebbe potuta guarire rimuovendo la tiroide. Non c’era un rischio di vita.

Insomma, la donna è rimasta incinta una seconda volta. Ma tre mesi più tardi la situazione è degenerata. Era sul set del film Il bambino sull’acqua nel 2005 quando le è esplosa la tiroide: le era venuto un collo dove non c’era più distinzione tra mento, collo e viso, ha raccontato la stessa Vittoria Belvedere.

Di conseguenza, si è urgentemente sottoposta a una tiroidectomia totale. Le hanno rimosso la tiroide, poi ha affrontato la radioterapia e la perdita dei capelli. Tuttavia, non voleva che Lorenzo restasse figlio unico e alla fine c’è riuscita. Oggi, fortunatamente, la Belvedere è in buone condizioni ma deve assumere quotidianamente una pastiglia e sostenere dei controlli ogni sei mesi.