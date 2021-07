Visioni dal Mondo: annunciala la 7° edizione del Festival

Lo scorso 15 Luglio è stata presentata la 7° edizione di Visioni dal Mondo, il festival internazionale del documentario di Milano

Dopo una 6° edizione interamente in streaming, Visioni dal Mondo è pronto a tornare ad accogliere il pubblico il pubblico in sala. Come è stato annunciato durante la conferenza stampa avvenuta lo scorso 15 Luglio, la 7° edizione del festival internazionale dedicato al documentario avrà luogo a Milano presso il Teatro Litta e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, dal 16 al 19 settembre 2021.

Come apprendiamo dalla conferenza stampa, Smascherare il presente per costruire un futuro migliore è il tema della settima edizione del festival. Questo, è intenzionato a rimanere fedele a quella che ha dichiarato essere la propria mission: raccontare il mondo d’oggi attraverso la memoria incancellabile del passato. Di conseguenza, Visioni dal Mondo 2021 si pone l’obiettivo di indagare e, in modo ancora più incisivo, smascherare il presente per immaginare e costruire un futuro migliore.

Durante la conferenza Francesco Bizzarri, ideatore e Presidente di Visioni dal Mondo, ha dichiarato:

Un anno fa partecipavamo a questa presentazione con una promessa, quella di impegnarci a mantenere vivo il settore e in particolar modo il cinema del reale in un periodo molto difficile; l’incertezza era tanta, ma la cosa più importante, oggi, è poter esserci e vivere il Festival di nuovo insieme. Tutta l’industria – grazie ai registi, sceneggiatori, attori, ai produttori, ai tecnici, alle maestranze, alle istituzioni, alla loro tenacia e coraggio – ha resistito e, nonostante le difficoltà che questo anno ci ha messo di fronte, si è mossa verso un obiettivo comune.

Il direttore artistico Maurizio Nichetti ha invece dichiarato:

Lo scorso anno avevo accettato la sfida di Francesco Bizzarri di realizzare un Festival a distanza, quest’anno raddoppiamo la scommessa. Torniamo sul palcoscenico in presenza, ma non dimenticheremo tutti coloro che avevano apprezzato l’opportunità di trovarci anche in streaming. Sono queste le occasioni che sanno mantenere giovani i Festival!

L’edizione 2021 di Visioni dal Mondo conferma quindi la formula aperto al pubblico con ingresso gratuito, con l’obiettivo di raggiungere un’audience ancora più ampia, mantiene anche anche la formula digitale fruibile sulla piattaforma ufficiale del festival. Nick Broomfield, regista inglese, noto per la sua capacità di scavare nella vita degli artisti più famosi (suoi i documentari dedicati a Whitney Houston e Kurt Cobain) sarà l’ospite d’onore di questa edizione.

Leggi Anche – Sole Luna Doc Film Festival 2021: Annunciati i vincitori