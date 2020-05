Un’immagine postata da Tom Hardy su Instagram ha fatto presupporre la presenza di Spider-Man in Venom: Let there be Carnage

Una foto postata e successivamente rimossa. Tom Hardy ha mostrato su Instagram un’immagine che ha entusiasmato gli appassionati, in cui si vede Venom che mangia Spider-Man. In molti hanno iniziato a pensare che Venom: Let there be Carnage possa veramente avere tra i protagonisti l’Uomo Ragno di Tom Holland. Alcune voci diffuse tempo fa avevano parlato di una scena tagliata con Tom Holland già presente in Venom, ma i Marvel Studios hanno smentito questa cosa.

Ecco l’immagine.

A new post of Tom Hardy on his IG have show the Venom killing Spider-Man! #Venom2 pic.twitter.com/gbAjW3W7Gu — MCU Source (@MCU_Source) May 3, 2020

Andy Serkis dirigerà il film dalla sceneggiatura di Kelly Marcel. Tom Hardy tornerà nel ruolo del protagonista nei panni Eddie Brock/Venom. Woody Harrelson interpreterà nuovamente Cletus Kasady/Carnage e sarà presente Michelle Williams nel ruolo di Anne Weying/She-Venom. Reid Scott interpreterà Dan Lewis, il fidanzato di Anne, e Naomie Harris vestirà i panni di Shriek, interesse amoroso di Carnage. Il primo capitolo ha incassato 213,5 milioni di dollari negli Stati Uniti, mentre nel resto del Mondo ne ha ottenuti 642,6, per un totale di 856,1 milioni di dollari a fronte di un budget stimato tra 100 e i 116 milioni.

