I Solstice Studios hanno più volte spostato la data di uscita del thriller con Russell Crowe Unhinged, finora, ed ora stata rispostata dal 31 luglio al 21 agosto

Unhinged è diretto da Derrick Borte (American Dreamer) e scritto dallo sceneggiatore Carl Ellsworth, noto per i film Disturbia e Red Eye. A dare il volto al protagonista di questo thriller psicologico troviamo Russell Crowe (Il Gladiatore, Robin Hood). Unhinged racconta le conseguenze di un gesto quotidiano: è la storia di una madre che si scontra col tipo sbagliato al momento sbagliato, semplicemente suonando il clacson. Russell Crowe interpreta quel tipo sbagliato. Nel cast troviamo Caren Pistorius, Jimmi Simpson, Gabriel Bateman e Anne Leighton.

Solstice osserva, in merito al nuovo cambio data: “Sappiamo che i cinema non saranno aperti in ogni città o contea quando fare uscire il film. Tuttavia, prevediamo che la stragrande maggioranza delle sale cinematografiche sarà aperta e pronta a soddisfare ciò che i sondaggi a livello nazionale mostrano costantemente, cioè una sostanziale richiesta repressa del pubblico di vedere nuovi film nelle sale”.

Il film racconta le vicende di Rachel (Caren Pistorius) che, in ritardo per andare al lavoro, incrocia uno sconosciuto fermo al semaforo. Ben presto, Rachel e tutti quelli che ama diventano il bersaglio di un uomo che si sente invisibile, e vuole lasciare un ultimo segno nel mondo, dandole una serie di lezioni mortali. Ne risulta un pericoloso gioco del gatto e del topo che dimostra che non si può mai sapere chi ti guida accanto.

