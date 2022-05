Uncharted: Uno dei Director del videogioco è convinto della scelta di Tom Holland

Uncharted vede come protagonista un giovane Nathan Drake

Uncharted è uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica attuale: il film diretto da Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad), ispirato all’omonima saga videoludica, porta sul grande schermo un giovane Nathan Drake, il noto avventuriero a caccia di reliquie in giro per il mondo, che per l’occasione è incarnato da Tom Holland, il Peter Parker dell’MCU che piano piano si sta ritagliando sempre più spazio all’interno del mondo cinematografico. Il progetto, nonostante sia stato rimandato più e più volte a causa della pandemia in corso, finalmente sta per arrivare nelle sale di tutto il mondo e uno dei Director di Naughty Dog, la company dietro il videogioco originale, ha detto la sua su parecchie questioni della pellicola.

In primis, Kurt Margenau, dietro a progetti come il recente The Last of Us: Parte 2, ha spiegato di essere entusiasta che Holland incarni il protagonista, anche se purtroppo non ha avuto la possibilità di vedere il film in anteprima, quindi il suo hype sta crescendo sempre di più. Di seguito tutto il suo intervento, riportato da ComicBook per conto di Games Radar.

Noi due non siamo direttamente coinvolti in questo. E, sai, sono entusiasta di vedere la versione di Tom Holland del personaggio. Non so nient’altro che i trailer che abbiamo mostrato. Sono solo eccitato. È come se fosse finalmente arrivato! Abbiamo Uncharted sul grande schermo e non cambierà di nuovo i registi, e non sarà in fase di sviluppo ancora a lungo. E penso che Tom Holland sia un’ottima scelta. E loro traggono ispirazione dai giochi, quindi è davvero soddisfacente vedere che arriva sul grande schermo.

Uncarted, prodotto da Columbia Pictures, Atlas Entertainment, Arad Productions, PlayStation Productions, Ayuntamiento de Madrid, Naughty Dog, Sony Computer Entertainment America e scritto da Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins, vede anche la partecipazione di Mark Wahlberg nei panni di Victor “Sully” Sullivan, Antonio Banderas che incarna Moncada, Tati Gabrielle che presta il volto a Braddock e Sophia Taylor Ali (Chloe Frazier). L’appuntamento è fissato per il 17 febbraio 2022 per ciò che concerne il mercato italiano.