Il prossimo film di Ruben Östlund dal titolo Triangle Of Sadness sarà una satira ambientata nel mondo della moda

È Plattform Produktion, la compagnia guidata da Ruben Östlund, regista di The Square e Forza maggiore, con il produttore di lunga data Erik Hemmendorff, a guidare la produzione. La società di produzione Heretic, con sede ad Atene, guidata da Giorgos Karnavas e Konstantinos Kontovrakis, produrrà la parte delle riprese in Grecia. La produzione girerà per otto settimane in più località nel Mar Egeo e nel Mar Ionio a metà del 2020.

Le aziende hanno già esplorato le loro sedi greche, come si vede in queste foto esclusive.

Triangle Of Sadness è una satira ambientata nel mondo della moda, che si svolge su uno yacht di lusso che finisce su un’isola deserta dove le gerarchie sono capovolte. Le riprese inizieranno a metà febbraio a Goteborg e Trollhättan, in Svezia. I coproduttori sono Film i Väst e SVT con il sostegno dello Swedish Film Institute. L’ufficio di coproduzione di Philippe Bober gestisce le vendite mondiali e SF Studios si è assicurato i diritti di distribuzione nordica.

Il film da 10 milioni di euro è la più grande produzione del regista fino ad oggi e la sua prima pellicola interamente in lingua inglese. Hemmendorff ha dichiarato: “Abbiamo trovato luoghi fantastici e ci sentiamo a casa in Grecia. Con Heretic condividiamo lo stesso approccio alla realizzazione del film e apprezziamo il loro approccio audace nel trovare soluzioni creative mentre procediamo”.

Karnavas ha aggiunto: