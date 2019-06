Il regista e i produttori di Toy Story 4 parlano del giocattolio spaventoso escluso dal film

Quando Toy Story ha debuttato nel 1995 i fan furono subito conquistati dall’interpretazione data ai giocattoli più familiari e anche nei film successivi la serie Disney Pixar non ha mai smesso di arricchire il suo mondo con nuovi personaggi più o meno noti tra i diversi giocattoli esistenti, a volte anche solo per un breve istante sufficiente a farne notare appena la presenza. Sfortunatamente, però, sono molti anche i giocattoli che alla fine non sono riusciti a comparire nei film a prescindere da quanto registi e produttori potessero essere entusiasti di portarli in scena. Il regista di Toy Story 4 Josh Cooley e il produttore Jose Riviera hanno rivelato quanto fossero rimasti delusi dal fatto di aver dovuto tagliare dal film un inquietante Babbo Natale giocattolo.

“Ce n’è uno che mi manca davvero”, ha detto Coooley. Poi il regista ha spiegato:

Siamo andati in tanti negozi di antiquariato per i vai riferimenti. Ognuno di loro aveva una sezione sul Natale. E c’era sempre un Babbo Natale con un pulsante da premere per farlo ballare o suonare Jingle Bell Rock. E quindi lo avevamo inserito nel film ad un certo punto. Ricordate quando arrivano al negozio e vedono quel gatto spaventoso? Qualcuno direbbe ‘Amico, i giocattoli devono essere davvero disperati qui dentro.’ E allora tu senti ‘È la stagione della disperazione.’ E dietro di loro c’era uno di questi Babbo Natale che sogghignava nel buio.

Nel momento in cui Woody si sarebbe avvicinato più del necessario, il giocattolo avrebbe iniziato a cantare inaspettatamente. Quando hanno dovuto tagliarle la scena dal film solo per una questione di minutaggio, racconta Cooley, tutta la troupe era dispiaciuta per Babbo Natale.

Toy Story 4 arriverà nelle sale italiane il prossimo 26 giugno.