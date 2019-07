Secondo quanto affermato dalla stessa Kelly McGillis, Charlotte “Charlie” Blackwood non sarà in Top Gun: Maverick

I fan hanno potuto dare un primo sguardo a Top Gun: Maverick al San Diego Comic-Con la scorsa settimana, ma anche se il trailer ha offerto una prima occhiata a come è diventato il Pete “Maverick” Mitchell di Tom Cruise dall’ultima volta che l’abbiamo visto nel film originale del 1986, c’è una persona evidentemente assente dall’azione: la Charlotte “Charlie” Blackwood. di Kelly McGillis. Se i fan sperano che l’assenza della McGillis dal trailer sarà rimediata con una sua apparizione nel film, allora rimarranno delusi.

Secondo quanto dichiarato dalla McGillis in persona, nessuno le ha chiesto di fare parte del sequel. In un’intervista rilasciata a ET, alla McGillis è stato chiesto se avrebbe partecipato a qualche evento promozionale del film. L’attrice ha detto che non sapeva cosa rispondere, perché non sarà nel film: “Sapete, non so come rispondere a questa domanda, perché non è successo, nessuno mi ha chiesto di farne parte. Inoltre, se e quando accadesse, dovrei valutare dove sarò, cosa starò facendo, cosa accadrà… Non posso progettare cosa farò o non farò in futuro. Non ne ho idea, perché non so dove sarò“.

Ha continuato dicendo che non ha mantenuto i contatti con nessuno del cast originale: “I film sono delle cose strane e bizzarre. Non ho mantenuto i contatti con nessuno. Penso di aver parlato con un paio di persone occasionalmente, ma la verità è che i film sono situazioni lavorative strane e bizzarre, perché ci sono un sacco di persone che provengono da ogni parte del mondo“.

Anche se la McGillis non apparirà nel film, questo non significa che non ci sarà un interesse amoroso per Maverick. Jennifer Connelly appare nel film nei panni di una madre single e di una proprietaria di un bar. A tal proposito, la McGillis ha detto: “Sono felice per lei“.