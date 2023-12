Tom Wilkinson, morto l’attore di Full Monty e Shakespeare in Love

Addio a Tom Wilkinson. L’attore britannico, candidato due volte agli oscar come miglior attore protagonista per In the Bedroom (2001) e come miglior attore non protagonista per Michael Clayton (2007) è morto improvvisamente nella sua casa all’età di 75 anni. La notizia è stata data dalla BBC dal suo agente. “È con grande tristezza che la famiglia di Tom Wilkinson annuncia che è morto improvvisamente a casa il 30 dicembre. Sua moglie e la sua famiglia erano con lui. La famiglia chiede privacy in questo momento“, si legge nel comunicato.

Carriera e vita privata di Tom Wilkinson

Nato a Wharfedale il 5 febbraio 1948 da una famiglia di contadini, Tom Wilkinson ha preso parte ad oltre 130 film. Dopo varie esperienze a teatro e in tv, raggiunse il successo internazionale grazie al personaggio dello squattrinato spogliarellista improvvisato di Full Monty, che gli valse un candidatura ai Bafta. Nel 2009 vinse l’Emmy e il Golden Globe come migliore attore non protagonista per il personaggio politico statunitense Benjamin Franklin nella miniserie del 2008 John Adams. L’attore ha preso parte a drammi in costume come Ragione e sentimento del 1995 e Belle del 2013, così come ha interpretato menti criminali in film come Rush Hour al fianco di Jackie Chan nel 1998, o RocknRolla di Guy Ritchie nel 2008.

Tra i suoi film più celebri ricordiamo anche Shakespeare in Love, Il patriota, Batman Begins, Il ritorno di Mr. Ripley, Duplicity, Grand Budapest Hotel e La ragazza con l’orecchino di perla. La sua ultima apparizione sul grande schermo rimarrà quella in SAS – L’ascesa del Cigno Nero nel 2021. Schivo nella vita privata, nel 2005 Tom Wilkinson venne nominato dalla regina Elisabetta nell’OBE (Officier of the order of the British Empire) per meriti artistici. È stato sposato dal 1988 al 2023, con l’attrice Diana Hardcastle da cui ha avuto due figlie, Alice (1989) e Molly (1992).