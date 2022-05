Tom Holland: “Voglio vedere Spider-Man e Daredevil combattere insieme”

Tom Holland, uno degli attori più famosi del momento grazie al suo ruolo di protagonista in Spider-Man: No Way Home, è un fan accanito della serie Netflix Daredevil

Daredevil resta una delle serie Marvel più belle mai girate: sì, questo nonostante il successo delle nuove serie in streaming su Disney +! Sembra confermarlo anche Spider-Man in persona, ovvero l’attore Tom Holland. Tom, che continua ad essere una delle più grandi star del mondo dopo l’uscita nelle sale di Spider-Man: No Way Home firmato da Jon Watts, è un grande appassionato delle avventure del Diavolo di Hell’s Kitchen. Il ritorno di Charlie Cox, l’attore che interpreta Devil nella serie TV Netflix, in No Way Home, lascia ben sperare per un futuro cinematografico condiviso.

Ecco cosa ha detto Tom Holland in un’intervista a The Hollywood Reporter in cui gli veniva chiesto cosa pensasse di un possibile team formato da Spider-Man e Daredevil: “Grazie per avermelo chiesto. Nessuno me lo aveva realmente chiesto, prima. Lavorare con Charlie è stato incredibilmente eccitante. Ero un grande fan della serie Netflix e lui è un attore incredibile. Ha fatto un lavoro davvero straordinario sul suo personaggio e anche se si è trattato di un piccolo cameo, è servito ad immaginare cosa potrebbe essere nel futuro“.

Tom Holland, dunque, sarebbe felicissimo di condividere lo schermo con Charlie Cox in futuro, avendo trovato la loro esperienza di lavoro insieme assolutamente soddisfacente: “Abbiamo davvero fermato la scena durante le riprese. Eravamo semplicemente seduti al tavolo, insieme, a leggere le nostre battute. Sembrava un workshop di recitazione con persone che ammiro davvero tantissimo e girare la scena con Charlie è stato davvero divertente! Ho trovato incredibile come sia semplicemente ritornato immediatamente nei panni di un personaggio di cui sono un grande fan e che lui, ovviamente, ama alla follia! Insomma, è stato davvero bello e posso solo sperare in una nuova alleanza nel prossimo futuro!” E voi, siete pronti a vedere Spider-Man e Daredevil sullo stesso schermo di nuovo?